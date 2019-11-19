Главная Новости
19 ноября • обновлено в 14:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Выстояли благодаря таким героям!" Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного командира ВСУ

403
Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью командира 128-й горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Политик отметил, что с глубокой болью воспринял известие о смерти командира.

"Боевой комбриг, представитель настоящей новой украинской элиты, которая выросла и закалилась в пламени войны с российским агрессором. Именно благодаря таким героям Украины устояла – и, я уверен, победит", - написал Порошенко.

Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного командира ВСУ

Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью легендарного командира ВСУ

Новости
"У вас ничего не получится!" Порошенко громко отреагировал на "подозрение" ГБР

Он добавил, что Евгений Коростылев навсегда останется в нашей памяти как воин, патриот и настоящий командир.

"Выражаю искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям Евгения", - добавил пятый президент.

Как писал OBOZREVATEL, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона рано утром 19 ноября скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростылев.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
31
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Какие горы штурмовало это горно копытное животное???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
фил филька
фил филька
а мячик обернутый в картонный бронежилет подарил, кровопийца?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги