Возвращение России в ПАСЕ: украинцы рассказали, какие шаги ожидают от власти

Мнение украинцев касательно реакции страны на возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) Российской Федерации разделилось.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 19,9 тысяч респондентов.

Так, читателям предлагалось ответить на вопрос: "Должна ли Украина уйти из ПАСЕ после возвращения России?" Наибольшее количество проголосовавших выбрали противоположные варианты решения ситуации.

Возвращение РФ в ПАСЕ Коллаж

44% пользователей сказали: "Да, толку быть в компании агрессора и сотни предателей".

Немного меньше респондентов (38%) поддержали другую тезу: "Нет, нужно остаться и продолжить борьбу".

9% опрошенных заявили, что данную проблему должен решить президент. "Пусть Зеленский едет и договаривается", – сказали они.

Еще 9% остались равнодушными к новости. "Все равно, мне лично легче не станет", – ответили читатели.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.

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