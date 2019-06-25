Возвращение России в ПАСЕ: украинцы рассказали, какие шаги ожидают от власти

Мнение украинцев касательно реакции страны на возвращение в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) Российской Федерации разделилось.
Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 19,9 тысяч респондентов.
Так, читателям предлагалось ответить на вопрос: "Должна ли Украина уйти из ПАСЕ после возвращения России?" Наибольшее количество проголосовавших выбрали противоположные варианты решения ситуации.
Возвращение РФ в ПАСЕ
Коллаж
44% пользователей сказали: "Да, толку быть в компании агрессора и сотни предателей".
Немного меньше респондентов (38%) поддержали другую тезу: "Нет, нужно остаться и продолжить борьбу".
9% опрошенных заявили, что данную проблему должен решить президент. "Пусть Зеленский едет и договаривается", – сказали они.
Еще 9% остались равнодушными к новости. "Все равно, мне лично легче не станет", – ответили читатели.
Напомним:
17 мая комитет министров Совета Европы поддержал позицию, что все страны-члены, в том числе Россия, должны голосовать на выборах нового генсека в июне. Украина голосовала против этого решения и считает его позорным и спорным.
В свою очередь, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что изменение регламента Совета Европы ради России приведет к подрыву доверия к организации и возможному кризису в ней.
3 июня регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций, в частности против России.
В ночь на 25 июня ассамблея приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в организации без ограничений права голоса.
В тот же день в ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ. По существующим правилам, полномочия могут быть заново подтверждены в течение следующих 24 часов.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.
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