В Одессе сотрудника МакДональдса забрали в армию прямо с рабочего места

Сотрудники Одесского областного военкомата доставили на сборный пункт молодого одессита, работающего на кассе местного "МакДональдса", придя утром 19 ноября к нему на работу.

По словам родственников юноши, это было сделано незаконно, так как из-за травмы руки он имеет отсрочку от призыва до весны 2020 года. Об инциденте сообщило издание "Думская".

"Моему сыну 21 год. Он работает в Одессе, в "МакДональдсе". В шесть часов утра к нему прямо на работу пришли сотрудники военкомата и заявили, что он находится в розыске и настаивали на том, чтобы он поехал с ними на сборный пункт для призыва в армию. Сын отказался. Тогда они вызвали полицию, с помощью которой Николая отвезли на территорию сборного пункта на ул. Заньковецкой", — рассказал отец призывника Александр Стахов.

Сам призывник также подтвердил, что его забрали насильно и прямо из сборного пункта намерены направить в армию.

Иллюстративное фото slovoidilo.ua

В то же время в пресс-службе военкомата заявили, что призывник находился в розыске как уклонист, и после беседы с сотрудниками поехал в сборный пункт добровольно, прошел медкомиссию и был зачислен в резерв призывников.

Однако его отец не согласен с этим и собирается писать заявление в полицию и прокуратуру о том, что его сына незаконно похитили и насильно удерживают на территории областного сборного пункта Минобороны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине собираются отменить обязательный призыв в армию. В Минобороны подчеркивают, что отмена призыва стала целью нового главы ведомства Андрея Загороднюка.

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