Главная Новости
20 ноября • обновлено в 11:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Одессе сотрудника МакДональдса забрали в армию прямо с рабочего места

913
Читать материал на украинском

Сотрудники Одесского областного военкомата доставили на сборный пункт молодого одессита, работающего на кассе местного "МакДональдса", придя утром 19 ноября к нему на работу.

По словам родственников юноши, это было сделано незаконно, так как из-за травмы руки он имеет отсрочку от призыва до весны 2020 года. Об инциденте сообщило издание "Думская".

"Моему сыну 21 год. Он работает в Одессе, в "МакДональдсе". В шесть часов утра к нему прямо на работу пришли сотрудники военкомата и заявили, что он находится в розыске и настаивали на том, чтобы он поехал с ними на сборный пункт для призыва в армию. Сын отказался. Тогда они вызвали полицию, с помощью которой Николая отвезли на территорию сборного пункта на ул. Заньковецкой", — рассказал отец призывника Александр Стахов.

Новости
Стартовал осенний призыв в армию: кого и куда будут забирать

Сам призывник также подтвердил, что его забрали насильно и прямо из сборного пункта намерены направить в армию.

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

slovoidilo.ua

В то же время в пресс-службе военкомата заявили, что призывник находился в розыске как уклонист, и после беседы с сотрудниками поехал в сборный пункт добровольно, прошел медкомиссию и был зачислен в резерв призывников.

Однако его отец не согласен с этим и собирается писать заявление в полицию и прокуратуру о том, что его сына незаконно похитили и насильно удерживают на территории областного сборного пункта Минобороны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине собираются отменить обязательный призыв в армию. В Минобороны подчеркивают, что отмена призыва стала целью нового главы ведомства Андрея Загороднюка.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Андрей Шорохов Андрей Шорохов
Место
Украина Одесса
Теги
облава на призывников призыв
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Урааа, свободная касса!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги