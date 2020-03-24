В Украину вернется тепло: синоптик уточнила прогноз погоды

В Украине в среду, 25 марта, ожидается преимущественно солнечная, с ветром, но сухая погода.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в ближайшие дни, благодаря антициклона Юрген, осадки будут обходить страну.

"Малоактивный атмосферный фронт немного заденет нашу южную часть, однако максимум – увеличением облачности, о существенных осадках речи не идет", – написала она.

В Украину вернется тепло

Синоптик подчеркнула, что в среду умеренный ветер будет дуть из северо-востока, при этом в южной части порывы могут достигать штормовых.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается на уровне -1... -7 градусов, днем 25 марта будет немного теплее – примерно +3... +8, а на юге до +11 градусов.

Солнечный антициклон в Украине Facebook/Наталья Диденко

В Киеве в этот день тоже будет сухо и солнечно. Если ночью приморозит до -3, то днем потеплеет до +6 градусов.

В дальнейшем же, добавила Диденко, температура воздуха пойдет вверх и уже в ближайшие выходные достигнет +11... +17 градусов.

"Солнце останется с нами!" – заверила она.

Карта погоды в Украине 25 марта Facebook / Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постриганем заверил, что теплая весенняя погода вернется в Украину только в начале апреля, когда средняя температура будет более 5 градусов тепла.

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