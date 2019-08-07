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"В Украине лучше!" Российский экономист рассказал об ужасах жизни в Крыму

1.8т Читать материал на украинском

Уровень жизни крымчан, как и их реальные доходы, за последние 5 лет, которые полуостров находится под оккупацией России, снизился примерно на 50%. Состояние здоровья и качество продуктов ухудшилось, а смертность повысилась.

Такое мнение высказал экономист Александр Басов в сети. Скриншот из размышлениями эксперта разместил блогер под ником "RoksolanaToday&Крым25%" на своей странице в Twitter.

"Мнение крымского экономиста. Все, как обещал плешивый карлик: "ни один крымчанин ничего не потеряет". Прочтите, пожалуйста, спокойно и без истерик. Итоги 5 лет. Я и говорю(авторитетно), что Крым наелся и готов вернуться. Серое и аморфное большинство оформило свою мысль – в Украине лучше", – написал блогер.

Крым

Крым

EurAsiaDaily

На скриншотах видно текст, в котором идет речь о качестве жизни жителей Крыма.

"Уровень жизни крымчан, как и их реальные доходы, за последние 5 лет снизился примерно на 50%. Состояние здоровья жителей полуострова вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку местная медицина испытывает огромный дефицит кадров…" – отметил экономист.

По его словам, пациенты месяцами не могут попасть на прием к узкому специалисту, получить необходимые лекарства или сдать анализы, поэтому многие вынуждены ехать на материк на лечение.

"Отсюда вытекает показатель продолжительности жизни и уровня смертности. И в Крыму очень печальная статистика, уровень смертности значительно вырос за эту пятилетку…" – добавил Басов.

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Он написал, что условия окружающей среды стали очень низкими, ведь города "погрязли в клубах пили и гари".

"Качество российских продуктов очень невысокое. В молоке зачастую нет животных жиров, а в колбасе – мяса. Хлеб из самих низких сортов муки. Очень много контрафакта, даже минеральную воду подделывают!" – возмутился экономист.

По его словам, еще одной проблемой стало то, что Крым "заполнили" мигранты как с материка, так и из стран Средней Азии. Он отметил, что нередко это люди с криминальным прошлым, поэтому резко выросла преступность.

"Истерия, развернутая в российских медиа, отравляет жизнь нормальным людям. Психологи бьют тревогу, предупреждая об опасности для психического здоровья от просмотра "вторичного продукта" Соловьева или Киселева", – подытожил Басов.

Пост экономиста

Пост экономиста

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Пост экономиста

Пост экономиста

Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, на курорте Феодосия оккупированного Крыма забили тревогу из-за катастрофической ситуации с морем. Оккупационные власти не закрывают пляжи города, несмотря на массовый слив в воду нечистот.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Пигин Макс
Пигин Макс
Интересно, сколько скакуасов в это поверят?
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Басов - экономический Медовар
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Украина самая нищая страна в Европе. Такое мнение высказал не всемирно известный экономизд Саша Басов а какой то Международный валютный фонд.
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Pavlov Dmiyty, так пидлрашка твоя самая нищая в азиопе. Для этого даже у экономистов спрашивать не надо
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