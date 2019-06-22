В сети разгорелся скандал из-за фото украинских детей возле флага России

В сети разгорелся скандал из-за совместных фотографии детей из Покровска с их сверстниками из России на одном из итальянских фестивалей.

Публикацию с фотографиями разместила группа в Facebook "Типовий Мирноград". В посте указано, что покровские дети вместе с родителями приехали на фестиваль Iscrizione festival creativita senza Frontiere-2019" в город Пинето (Италия).

Там они сделали несколько снимков со своими сверстниками из России.

"После чего эти же взрослые публикуют эти же фото у себя на страницах в социальных сетях, пропагандируя таким образом якобы дружбу между народами Украины и страны-агрессора. Втягивать детей в это — полнейший цинизм с их стороны", — пишут в описании к публикации.

Фото, помимо родителей участников фестиваля, опубликовал у себя на странице и мэр Покровска Руслан Требушкин.

"Этот пост у себя опубликовал главный сепаратист 50-го округа, экс-мэр Мирнограда, действующий мэр Покровска, — Руслан Требушкин. И да, он написал пост на двух языках, хотя ранее писал только на украинском", — отмечают авторы поста.

В комментариях под публикацией разразился настоящий скандал. Некоторые пользователи возмутились столь глупым и откровенно сепаратистским поступком взрослых. Часть комментаторов же наоборот, призвала не впутывать детей и подобные фестивали в политику.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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