Главная Новости
4 апреля • обновлено в 19:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

"Ударю и ничего не докажешь!" В Польше 13-летнюю украинку обвинили в краже и заковали в наручники

8.3т
Читать материал на украинском

В столице Польши Варшаве охранник продуктового магазина "Бедронка" обматерил 13-летнюю украинку Маргариту и обвинил в краже. Прибывшие полицейские вместо того, чтобы разобраться в ситуации, заковали ребенка в наручники и отвезли к родителям.

Спустя два месяца жалобы семьи ребенка ничем не закончились – полицейские и охранник не наказаны. Отцу и матери Маргариты грозят неприятности, а в местном магазине продолжают избивать украинцев.

Все подробности жуткой истории и отношения к украинцам в Польше OBOZREVATEL рассказал отец девочки, Антон Иовенко, который проживает в Варшаве.

В наручники, как террориста

Семья Иовенко переехала из Киева в Польшу 5 лет назад. Антон и его жена воспитывают троих несовершеннолетних детей, живут в стране законно, работают и платят налоги. Глава семейства занимается тем, что помогает эмигрантам-украинцам наладить свой бизнес в Польше или Чехии. Дети ходят в школу.

Жуткая история с его дочкой Маргаритой произошла еще 21 января в местном супермаркете сети "Бедронка". Девочка выскочила купить продукты прямо за угол дома. В магазине Маргарита выбрала товар и подошла к кассе, как тут началось все самое страшное. Охранник магазина резко схватил девочку за руку и потащил в подсобку.

Антон с сыном и дочерью

Антон с сыном и дочерью

Фото опубликовано без ретуши с разрешения владельца

"Он обвинил ее в краже, обматерил. Такими словами, которые вот даже вам не хочу сейчас произносить. Затем достал телефон и начал фотографировать ребенка. Моя дочь отвернулась, а этот сумасшедший охранник попросту бросился ей угрожать, мол, не будешь стоят ровно – я тебя ударю, а ты ничего не докажешь. Конечно, Маргарита была в стрессовой ситуации и прямо ему несколько раз сказала, что ничего не брала, а если есть подозрения, пусть включат камеры видеонаблюдения", – рассказывает Антон.

Все издевательство происходило минут 20. Директор в это время бездействовала и просто наблюдала за ситуацией. На место приехала полиция, которая, не долго разбираясь, надела на 13-летнюю девочку наручники. По местным законам, такая мера к несовершеннолетнему допустима лишь в экстраординарном случае – чаще всего из-за попытки убить кого-то.

Посадив Маргариту в машину, полицейские отвезли ее домой. Руки девочки были за спиной и вместе с правоохранителями ей пришлось подняться на 4 этаж, неся на плечах тяжелый рюкзак. В квартире отец с маленьким сыном встретил полицейских, которые сходу начали в грубой форме общаться с мужчиной.

"Приходят они ко мне в дом, с моим ребенком, который стоит в наручниках. Она даже слезы вытереть не могла. Они дают под подпись бумагу, в которой я соглашаюсь с тем, что ребенка отдали мне в руки, и он замечен в правонарушении. Конечно, я сразу подписал, ведь только тогда они сняли наручники. Я был зол, но спорить с ними не стал, мы были без свидетелей, и в той ситуации они меня могли обвинить в чем угодно. А вы представьте мое состояние, еще и рядом двухлетний сын плачет..." – продолжает историю украинец.

Антон с детьми

Антон с детьми

Instagram

Антон с сыном

Антон с сыном

Instagram

Поговорив с дочкой, Антон набирает свою супругу, которая в тот момент забирала второго сына с тренировки, и просит зайти в тот самый магазин, узнать подробности ЧП. "Жена пришла, директор ей показала видео с камер. Там ребенок просто подходил к полкам, брал товар, рассматривал его и ставил. Ничего не было", – в шоке рассказывает отец.

Отойдя от стресса, семья решается написать заявление в полицию на тех правоохранителей, которые так жестко задержали их ребенка. При этом в материалах дела прокуратура отказывается рассматривать видео с камер наблюдения.

Главное доказательство возможной кражи – никто учитывать не хочет. Антон Иовенко также обращался с проблемой в украинское консульство, где ему ответили и пообещали предоставить помощь.

Ответ от консульства

Ответ от консульства

С момента инцидента прошло 2,5 месяца, а никакого движения нет. "Мы были с дочкой на допросе у прокурора. Он прямо сказал – полицейским и охраннику в этой ситуации ничего не будет. В этих документах - отказ прокурора разобраться в действиях полиции. Просто ссылка на закон о средствах принуждения. И наша апелляция, которая уже в суде. Там мы пишем, что прокурор не выполнила своих обязанностей, грубо нарушила правила следствия. Не провела допрос всех участников, не ознакомилась с видео, и не спросила у полиции, что такого сделал ребенок, чтобы заводить руки за спину", – подчеркнул отец Маргариты.

Один из скриншотов документов, которые предоставил Антон

Один из скриншотов документов, которые предоставил Антон

Насилие над украинцами стало нормой

Антон Иовенко рассказывает в продолжение еще одну интересную историю с тем же магазином "Бедронка". Через два месяца он с женой также по пути домой зашли в магазин и стали свидетелями ужасной картины. На кассе за ними стоял мужчина, также украинец. В какой-то момент двое сотрудников магазина резко схватили его и потянули в подсобное помещение.

Антон сориентировался и успел снять потасовку на камеру. На видео видно, как продавцы силой удерживают мужчину и не выпускают в торговый зал. "И это были даже не охранники, а обычные продавцы. Я вызвал полицию, позвонил в консульство, мужчину отпустили. Он был настолько напуган, что даже отказался писать заявление, хотя у меня было видео потасовки", – подчеркнул украинец и добавил, что он все же решил самостоятельно подать заявление по этому факту в местную прокуратуру.

По его словам, в Польше, к сожалению, нашим соотечественникам приходится несладко. Часто их права ущемляются – работодатели могут не доплатить, полицейские попросту саботируют работу, если в деле есть украинцы и они являются пострадавшими. Особенно если вероятный нарушитель поляк.

При этом в стране есть достаточно организаций, органов, которые пытаются защитить украинцев. Но в правовом поле Польши юридической поддержки не всегда достаточно.

"Вот еще история – мою знакомую сбила машина. Водитель забросил ее в авто, довез до больницы, оставил там и уехал. Полиция даже дело возбудить отказалась. А почему? Потому что украинка. Если бы поляка сбили – полиция сработала бы по-другому", – отметил Антон Иовенко.

Представитель организации "Трудовая Солидарность" Виталий Махинько также подтверждает такую тенденцию. Местные правоохранители не стремятся особо помочь украинцам.

"Я скажу так, есть достаточно случаев, когда к нашим гражданам относятся предвзято. Могут не зарегистрировать уголовное дело, не заметить правонарушение или попросту саботировать работу. И если в 2014-15 годах СМИ старались поднимать бучу и в результате они были вынуждены реагировать, то сейчас с этим все сложно. Банально случаев стало много и про каждый писать никто уже не будет", – пояснил в комментарии OBOZREVATEL Махинько.

Сам Антон Иовенко подчеркивает, против поляков или страны в целом ничего не имеет. Но вот такое отношение к прибывшим украинцам его очень настораживает. Если так пойдет и дальше, то напряжение будет лишь расти.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Место
Польша
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
17
10
Смешно
1
Интересно
40
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Украинец должен понимать, что в принципе он приехал батрачить,а значит он раб.И за детьми надо следить.Особенно в чужой стране.Не факт,что ребенок что то не взял.Дома надо работать.Приезжайте домой и вешайте порошенков за то что они разрушили вашу жизнь. А папа пусть берет винтовку и на передовую Родинү защищать,а не линятть от повесток в Польшу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Перечитайте "Гайдамаки".
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро, або, для розваги: https://useraudio.net/search/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ирис Ирис
Ирис Ирис
Это печально. Девочку и семью жаль.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги