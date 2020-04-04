"Ударю и ничего не докажешь!" В Польше 13-летнюю украинку обвинили в краже и заковали в наручники

В столице Польши Варшаве охранник продуктового магазина "Бедронка" обматерил 13-летнюю украинку Маргариту и обвинил в краже. Прибывшие полицейские вместо того, чтобы разобраться в ситуации, заковали ребенка в наручники и отвезли к родителям.

Спустя два месяца жалобы семьи ребенка ничем не закончились – полицейские и охранник не наказаны. Отцу и матери Маргариты грозят неприятности, а в местном магазине продолжают избивать украинцев.

Все подробности жуткой истории и отношения к украинцам в Польше OBOZREVATEL рассказал отец девочки, Антон Иовенко, который проживает в Варшаве.

В наручники, как террориста

Семья Иовенко переехала из Киева в Польшу 5 лет назад. Антон и его жена воспитывают троих несовершеннолетних детей, живут в стране законно, работают и платят налоги. Глава семейства занимается тем, что помогает эмигрантам-украинцам наладить свой бизнес в Польше или Чехии. Дети ходят в школу.

Жуткая история с его дочкой Маргаритой произошла еще 21 января в местном супермаркете сети "Бедронка". Девочка выскочила купить продукты прямо за угол дома. В магазине Маргарита выбрала товар и подошла к кассе, как тут началось все самое страшное. Охранник магазина резко схватил девочку за руку и потащил в подсобку.

Антон с сыном и дочерью Фото опубликовано без ретуши с разрешения владельца

"Он обвинил ее в краже, обматерил. Такими словами, которые вот даже вам не хочу сейчас произносить. Затем достал телефон и начал фотографировать ребенка. Моя дочь отвернулась, а этот сумасшедший охранник попросту бросился ей угрожать, мол, не будешь стоят ровно – я тебя ударю, а ты ничего не докажешь. Конечно, Маргарита была в стрессовой ситуации и прямо ему несколько раз сказала, что ничего не брала, а если есть подозрения, пусть включат камеры видеонаблюдения", – рассказывает Антон.

Все издевательство происходило минут 20. Директор в это время бездействовала и просто наблюдала за ситуацией. На место приехала полиция, которая, не долго разбираясь, надела на 13-летнюю девочку наручники. По местным законам, такая мера к несовершеннолетнему допустима лишь в экстраординарном случае – чаще всего из-за попытки убить кого-то.

Посадив Маргариту в машину, полицейские отвезли ее домой. Руки девочки были за спиной и вместе с правоохранителями ей пришлось подняться на 4 этаж, неся на плечах тяжелый рюкзак. В квартире отец с маленьким сыном встретил полицейских, которые сходу начали в грубой форме общаться с мужчиной.

"Приходят они ко мне в дом, с моим ребенком, который стоит в наручниках. Она даже слезы вытереть не могла. Они дают под подпись бумагу, в которой я соглашаюсь с тем, что ребенка отдали мне в руки, и он замечен в правонарушении. Конечно, я сразу подписал, ведь только тогда они сняли наручники. Я был зол, но спорить с ними не стал, мы были без свидетелей, и в той ситуации они меня могли обвинить в чем угодно. А вы представьте мое состояние, еще и рядом двухлетний сын плачет..." – продолжает историю украинец.

Антон с детьми Instagram

Антон с сыном Instagram

Поговорив с дочкой, Антон набирает свою супругу, которая в тот момент забирала второго сына с тренировки, и просит зайти в тот самый магазин, узнать подробности ЧП. "Жена пришла, директор ей показала видео с камер. Там ребенок просто подходил к полкам, брал товар, рассматривал его и ставил. Ничего не было", – в шоке рассказывает отец.

Отойдя от стресса, семья решается написать заявление в полицию на тех правоохранителей, которые так жестко задержали их ребенка. При этом в материалах дела прокуратура отказывается рассматривать видео с камер наблюдения.

Главное доказательство возможной кражи – никто учитывать не хочет. Антон Иовенко также обращался с проблемой в украинское консульство, где ему ответили и пообещали предоставить помощь.

Ответ от консульства

С момента инцидента прошло 2,5 месяца, а никакого движения нет. "Мы были с дочкой на допросе у прокурора. Он прямо сказал – полицейским и охраннику в этой ситуации ничего не будет. В этих документах - отказ прокурора разобраться в действиях полиции. Просто ссылка на закон о средствах принуждения. И наша апелляция, которая уже в суде. Там мы пишем, что прокурор не выполнила своих обязанностей, грубо нарушила правила следствия. Не провела допрос всех участников, не ознакомилась с видео, и не спросила у полиции, что такого сделал ребенок, чтобы заводить руки за спину", – подчеркнул отец Маргариты.

Один из скриншотов документов, которые предоставил Антон

Насилие над украинцами стало нормой

Антон Иовенко рассказывает в продолжение еще одну интересную историю с тем же магазином "Бедронка". Через два месяца он с женой также по пути домой зашли в магазин и стали свидетелями ужасной картины. На кассе за ними стоял мужчина, также украинец. В какой-то момент двое сотрудников магазина резко схватили его и потянули в подсобное помещение.

Антон сориентировался и успел снять потасовку на камеру. На видео видно, как продавцы силой удерживают мужчину и не выпускают в торговый зал. "И это были даже не охранники, а обычные продавцы. Я вызвал полицию, позвонил в консульство, мужчину отпустили. Он был настолько напуган, что даже отказался писать заявление, хотя у меня было видео потасовки", – подчеркнул украинец и добавил, что он все же решил самостоятельно подать заявление по этому факту в местную прокуратуру.

По его словам, в Польше, к сожалению, нашим соотечественникам приходится несладко. Часто их права ущемляются – работодатели могут не доплатить, полицейские попросту саботируют работу, если в деле есть украинцы и они являются пострадавшими. Особенно если вероятный нарушитель поляк.

При этом в стране есть достаточно организаций, органов, которые пытаются защитить украинцев. Но в правовом поле Польши юридической поддержки не всегда достаточно.

"Вот еще история – мою знакомую сбила машина. Водитель забросил ее в авто, довез до больницы, оставил там и уехал. Полиция даже дело возбудить отказалась. А почему? Потому что украинка. Если бы поляка сбили – полиция сработала бы по-другому", – отметил Антон Иовенко.

Представитель организации "Трудовая Солидарность" Виталий Махинько также подтверждает такую тенденцию. Местные правоохранители не стремятся особо помочь украинцам.

"Я скажу так, есть достаточно случаев, когда к нашим гражданам относятся предвзято. Могут не зарегистрировать уголовное дело, не заметить правонарушение или попросту саботировать работу. И если в 2014-15 годах СМИ старались поднимать бучу и в результате они были вынуждены реагировать, то сейчас с этим все сложно. Банально случаев стало много и про каждый писать никто уже не будет", – пояснил в комментарии OBOZREVATEL Махинько.

Сам Антон Иовенко подчеркивает, против поляков или страны в целом ничего не имеет. Но вот такое отношение к прибывшим украинцам его очень настораживает. Если так пойдет и дальше, то напряжение будет лишь расти.

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