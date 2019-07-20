В Украине снова похолодает: синоптик уточнил прогноз погоды до конца июля

Погода в Украине в последнюю неделю июля порадует комфортным температурным режимом. После жарких выходных (20-21 июля) ожидается небольшое похолодание.

Такой прогноз дал в эфире ObozTV синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык.

"После 21-го июля температура незначительно снизится, на 2-3 градуса. Дневные температуры будут +22… +27 градусов. Комфортно – не жара и не холодно", – отметил синоптик.

Билык заверил, что знойной жары под +35 градусов в этом месяце уже не будет.

Кроме того, с 22 по 28 июля в некоторых регионах ожидаются грозовые дожди.

"В целом до конца месяца дневные температурные показатели в пределах около +25", – сообщил он.

После 21 июля в Украине немного похолодает AdobeStock

Как писал OBOZREVATEL, уже появился прогноз на август и сентябрь 2019 года. Как сообщила завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова, в конце лета и начале осени украинцев ожидают перепады температуры вплоть до заморозков.

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