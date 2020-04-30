Про это мало кто знает, но буквально в последние недели существования СССР на Чернобыльской атомной электростанции произошла ещё одна крупная авария, о которой до сих пор мало кто слышал. А между тем, именно эта авария и послужила итоговым толчком к тому, что властями Украины было принято решение о полной остановке ЧАЭС и выводе станции из эксплуатации.

Как и в случае с трагедией 1986 года, в результате аварии 1991 года в воздух попали радиоактивные вещества (хотя и в гораздо меньшем количестве), а причиной этих событий (точно так же, как и в 1986 году) стали конструктивные недоработки энергоблоков реакторов типа РБМК. Как написали позже в отчетах по расследованию катастрофы — причиной аварии стало "исходное событие, непредусмотренное в проекте ядерного блока, которое сопровождалось отказами систем безопасности", пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ и уникальные фотоснимки с аварии в Чернобыле 1991 года, о которой вы наверняка ничего не слышали.

02. Для начала немного предыстории. После аварии 1986 года и проведения ликвидаторских и дезактивационных работ ЧАЭС продолжала работать в штатном режиме — настолько, насколько это вообще возможно на станции с одним поврежденным энергоблоком и имеющейся локальной "зоной отчуждения" в бывшем районе работ ликвидаторов. После аварии 1991 года было принято досрочное решение о немедленной остановке Второго блока (на котором, собственно, и произошла авария), а также постепенному выведению из эксплуатации Третьего.

Что же произошло в 1991 году? 11 октября 1991 года Второй энергоблок ЧАЭС включился в работу после капитального ремонта. Во время выхода на установленный уровень мощности сапопроизвольно включился один из турбогенераторов энергоблока, это произошло в 20:10 по киевскому времени.

03. Как вообще могло произойти такое, что один турбогенератор вдруг самостоятельно включился в работу? Расследование причин аварии установило, что при строительстве станции был допущен существенный дефект — сигнальные и управляющие кабели были размещены в одном кабельном лотке, что категорически недопустимо. Из-за потери изоляции между двумя кабелями и произошло самопроизвольное включение турбогенератора — причём он заработал в режиме электродвигателя, то есть начал не вырабатывать, а поглощать энергию.

Турбогенератор успел проработать всего 30 секунд, после чего от полученных нагрузок начал разрушаться — первыми "полетели" подшипники вала турбогенератора, установка разгерметизировалась, вследствие чего произошел выброс большого количества масла и водорода, начался пожар. Первыми к тушению пожара в машзале приступил караул пожарной охраны ЧАЭС:

04. От воздействия высоких температур (в машинном зале горели тонны машинного масла) произошло обрушение кровли над горевшим турбогенератором. Вот так выглядело место пожара на следующее утро после аварии, за стеной справа — находится уже сам реакторный зал, а на заднем плане виднеется знаменитая вентиляционная труба ЧАЭС.

05. Самым страшным было то, что обрушившиеся элементы кровли повредили важное для управления реактором оборудование. При худшем стечении обстоятельств реактор энергоблока номер два мог перейти в неуправляемое состояние, после чего взорваться — это стало бы повторением катастрофы 1986 года. Реактор Второго энергоблока был тут же остановлен, но ещё было необходимо провести его правильное расхолаживание — а это было не так-то и просто сделать, так как из-за пожара и обрушения кровли были повреждены водяные насосы.

06. В процессе всплыл ещё один конструктивный недостаток ЧАЭС — насосы аварийной подпитки водяного контура (столь необходимые для расхолаживания реактора) и обычные питательные насосы находились в одном помещении, и в результате одного события — пожара — реактор был фактически лишен всех высоконапорных источников подпитки. Расхолаживался реактор, фактически, только с использованием одного главного циркуляционного насоса, который работал лишь на половину необходимой мощности, и за время этого расхолаживания была ненулевая вероятность того, что реактор может взорваться от перегрева.

07. Произошло ли в ходе аварии 1991 года повышение уровние радиации? Да, произошло. Основной причной этому стали радиоактивные аэрозоли, что образовались в процессе горения элементов кровли со следами аварии 1986 года. Все ликвидаторы, что разбирались с последствиями этой аварии, работали в необходимой защите. На фото — разбор рухнувших конструкций кровли в машинном зале.

08. Масштабы аварии были достаточно серьёзными — в ходе пожара выгорело 180 тонн турбинного масла и 500 кубометров водорода, обрушилось почти 2500 метров кровли машинного зала, масса обрушившихся конструкций превышала 100 тонн.

09. Ликвидация последствий аварии чем-то напоминала Чернобыль-1986 в миниатюре. Ликвидаторам снова пришлось находить высокоактивный мусор, собирать его в специальные мешки и контейнеры и вывозить на захоронение.

10. 63 участника ликвидации последствий аварии 1991 года получили повышенные дозы облучения — впрочем, относительно небольшие — от 0,02 до 0,2 Бэр. Если бы не слаженные действия пожарных и грамотные действия персонала по расхолаживанию реактора — авария 1991 года вполне могла бы привести к перегреву и взрыву реактора на Втором энергоблоке, и словосочетание "Чернобыль-2" означало бы сейчас вовсе не радиолокационные антенны, а имело совсем другое значение...

Вот такая авария в Чернобыле произошла в 1991 году.

Признайтесь, что вы ничего о ней не слышали.

Все фото: Igor Kostin.