"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на курорты: названы даты и направления

“Укрзалізниця” открыла продажу билетов на шесть поездов дальнего следования в направлениях морских курортов.

Об этом сообщили на сайте "Укрзалізниці". С 5 июля возобновят движение поездов в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.

Поезд №375/376 Харьков – Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля.

Поезд №86/85 Львов – Новоалексеевка отправится из Львова 5 июля, из Новоалексеевки 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября – через день.

Поезд №88/87 Ковель – Новоалексеевка начнет курсировать из Ковеля с 7 июля, через день по нечетным, из Новоалексеевки – с 8 июля через день по четным.

Поезд №110/109 Львов – Херсон будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля.

Поезд №261/262 Харьков – Бердянск будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска – с 4 июля по 6 сентября по четным дням.

Поезд №282/281 Хмельницкий – Геническ будет курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.

В компании отметили, что билеты можно приобрести через официальный сайт и в железнодорожных кассах.

Также в сообщении сказано, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки.

В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску и пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Учитывая меры безопасности пассажирам порекомендовали как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут продавать напитки и сладости.

"Укрзалізниця" пустит шесть поездов к морским курортам (Сайт “Укрзалізниці”)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" впервые после карантина запустила поезда дальнего следования в направлении Запада Украины. Их всего шесть.