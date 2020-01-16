Украинский магазин попал в антисемитский скандал

Интернет-магазин одежды Nu Sho?, который находится в Тернополе, стал фигурантом громкого антисемитского скандала.

Как сообщает Jewish News, 15 января он опубликовал на своих страницах в Instagram и Facebook рекламу свитшота с оскорбительной надписью "Холі шит ти шо ж*д" ("Д*рьмо, ты что, ж*д?". – Ред.). Это вызвало возмущение у Объединенной еврейской общины Украины, которая сразу же высказала свои претензии магазину и пригрозила судом, если контент не будет удален и не прозвучат извинения.

Скандальный свитшот Jewish News

"Заявляем о недопустимости использования слова "ж*д" в рекламных публикациях, поскольку в современной Украине слово "ж*д" имеет исключительно негативную коннотацию и употребляется антисемитами для унижения еврейского народа, а в кругах ненавистников евреев "ж*дами" называют жадных людей, подкрепляя ложные стереотипы о еврейском народе. Таким образом подобная реклама является антисемитизмом, поскольку согласно определению IHRA (Международного Альянса в память о Холокосте), выражая негативное восприятие еврейского народа выражающее ненависть по отношению к нему, а согласно определению Европейского форума по антисемитизму происходит высказывание лживых, бесчеловечных, очерняющих или стереотипных обвинений", – говорится в заявлении.

В итоге магазин все же выполнил требования Объединенной еврейской общины Украины и по состоянию на 23:30 15 января удалил скандальные посты и принес извинения.

Извинения магазина Jewish News

"Мы не ведем политику обиды населения или угнетения национальных меньшинств. Мы не являемся антисемитами и никогда ими не были. Приносим еще раз извинения перед людьми, которых это задело", – написали представители магазина в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 января в сети появилась информация о том, что в Умани толпа неизвестных напала и избила евреев. Происшествие случилось возле могилы раввина Нахмана после незначительного спора между евреем и одним из местных украинцев.

Однако одна из свидетельниц происшествия рассказала, что драка на самом деле началась после того, как был избит украинец, охранник могилы раввина. После этого некоторые из местных жителей собрались, чтобы найти виновных в избиении.

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