Украина закрыла часть пунктов пропуска на границе с Россией: какие будут работать

В связи с временным запретом пересечения государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и людей без гражданства, на Харьковщине, которая граничит с Россией, будут закрыты часть пунктов пропуска.

По распоряжению Кабмина, запрет начал действие в 00:00 16 марта и продолжиться до 3 апреля. О том, как будут работать КПП в этом регионе, сообщила пресс-служба Восточного регионального Управления ГПСУ на странице в Facebook.

В частности, в пределах Харьковской области временно закрываются такие пункты пропуска: "Пески", "Одноробовка", "Александровка", "Волчанск", "Журавлевка", "Стрелечья", "Казачья Лопань".

На Харьковщине будут работать только некоторые пункты пропуска

При этом в функционирующих пунктах пропуска прекращается пешеходное сообщение.

Также, начиная с 00:00 17 марта и до 3 апреля, во всех пунктах пропуска и контроля для железнодорожного и воздушного сообщения будут прекращены международные пассажирские перевозки.

В связи с этим отмечается, что в Харьковской области будут продолжать работать только три пункта пропуска для автомобильного сообщения, а именно "Чугуновка", "Плетеневка", "Гоптовка".

Однако в них прекратится движение автобусов, которые осуществляют международные пассажирские перевозки. Поэтому государственную границу граждане Украины смогут пересечь только на транспортном средстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В полночь понедельника, 16 марта, Украина закрыла около сотни пунктов пропуска из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

Украинская таможня собрала всю информацию, которая известна об имеющемся сообщении с третьими странами и работе пунктов пропуска на границе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!