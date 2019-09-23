Ударят заморозки: синоптик уточнила прогноз по Украине

Во вторник, 24 сентября, на территории Украины ожидается прохладная солнечная погода, ночью – местами заморозки.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, ближайшей ночью и в ночь на среду в северных, восточных областях, в Полтавской и Черкасской областях 0-4 градуса.

В целом ночная температура воздуха предполагается в пределах 0...+7 градусов, на юге и западе +6...+13 градусов.

Заморозки 24 канал

Днем во вторник столбики термометров будут колебаться около +10...+16 градусов.

В южной части, на Западе, в Днепропетровской, Винницкой областях, Кропивницком и районах +16...+22 градуса. Ветер восточного направления, 5-10 м/с.

В Киеве 24 сентября ожидается сухая погода. Ближайшей ночью будет холодно, 0...+2 градуса, местами заморозки 0-2 градуса, днем потеплеет до +11...+14 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале недели в Украине ожидается похолодание, ночные заморозки и сухая погода.

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