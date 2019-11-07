В Украине 9-10 ноября почти во всех областях ожидается теплая и солнечная погода — без штормового ветра и значительных осадков, как было в течение недели.

Местами столбики термометров покажут +18, а на юге даже до +21 градуса. Такой обнадеживающий прогноз на ближайшие выходные дает Украинский гидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, в субботу и воскресенье осадков не ожидается, лишь в западной части в течение 10-го и ночью 11 ноября пройдут дожди.

Синоптики обнадежили прогнозом погоды на выходные в Украине

В частности, 9 ноября ожидается благоприятная солнечная погода. Ветер восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. В большинстве областей, кроме восточных и южных, ночью немного дождливо, зато днем в стране осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью прогреется до +5... +11, на побережье — до +14 градусов. Днем столбики термометров покажут +13... +18, в южной части — до +21, а на крайнем западе +15... +18 градусов.

В столичном регионе в субботу ночью тоже пройдет дождь, ожидается +9... +11, днем — в пределах +15... +17 градусов.

Погода в Украина 9 ноября meteo.gov.ua

В воскресенье, 10 ноября, на западе и северо-западе страны ожидается пасмурная погода и осадки. В частности, днем пройдут дожди в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях. В остальных — солнечно, осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, на западе и юге — 7/12 м/с.

Погода в Украине 10 ноября meteo.gov.ua

Ночная температура воздуха в воскресенье достигнет +5... +10, на побережье — до +14 градусов, днем — от +11 до +17, местами до +18 градусов.

В Киеве 10 ноября тоже будет светить солнце. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью ожидается +9... +11, днем +15... +17 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. К концу же осени продержится плюсовая температура — за исключением 17-23 ноября.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!