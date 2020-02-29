Синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич спрогнозировал аномально теплую погоду в Украине в марте.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook, отметив, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.

При этом Кибальчич не исключил похолодания и осадков в марте, но добавил, что они будут несущественными.

В Украине ожидается теплый март Одесса-медиа

"Периоды похолодания вероятнее всего будут иметь место во второй половине месяца, но на ситуацию существенно не повлияют. Количество осадков прогнозируется около нормы", – отметил синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик предупредил о морозах до -15 в марте, холодах и дождях с мокрым снегом.

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