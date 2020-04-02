Як захистити себе від домашнього насильства та куди звертатись за допомогою.

Викликайте “ПОЛІНУ”

Крок 1. Негайно телефонуйте за номером "102". При виклику екіпажу патрульної поліції слід зазначити, що вам потрібен саме екіпаж “ПОЛІНА” (поліція проти домашнього насильства), які реагують виключно на виклики, що пов`язані із домашнім насильством.

ЗАПАМ`ЯТАЙТЕ, що єдиним номером, який є надійним і достовірним для виклику поліції - це "102", а не будь-які інші номери, які можливо знайти в інтернеті (наприклад, телефони Головних управлінь Національної поліції України в регіонах, Управлінь поліції охорони, районних відділень поліції і т. д., які починаються на телефонні коди міст. Наприклад, + 38 (056).

Виклик поліції саме за номером "102" в подальшому допоможе Вам встановити факт здійснення такого виклику у разі, якщо поліція не приїхала або не вжила належних заходів.

Протокол про адмінпорушення або терміновий заборонний припис

Що далі? За фактом Вашого виклику має прибути екіпаж патрульної поліції, зафіксувати прояв домашнього насильства у будь-якій формі та вжити такі заходи:

— скласти протокол про адміністративне правопорушення (що передбачене ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення - вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування).

Далі складений протокол про адміністративне правопорушення разом з матеріалами, що зібрані працівниками поліції на підтвердження факту домашнього насильства, надсилається до суду. І вже суд вирішує, чи притягнути кривдника до відповідальності, чи ні.

— за наявності для цього підстав, затримати кривдника максимум на 3 години

— застосувати терміновий заборонний припис стосовно кривдника (виноситься строком до 10 діб у разі у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи та має на меті такі обмежувальні заходи:)

- зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи (така вимога поширюється також на місце спільного проживання (перебування) постраждалої особи та кривдника незалежно від їхніх майнових прав на відповідне житлове приміщення)

- заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи;

- заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Корисно. У разі, якщо з будь-яких причин Ви не викликали поліцію та не зафіксували факт насильства і сім’ї в момент вчинення, вирушайте до територіального відділення поліції та напишіть заяву про притягнення кривдника до відповідальності (контакти обласних та районних відділів поліції — https://bit.ly/33YAilZ). Зразок заяви про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173-2 КУпАП - https://bit.ly/2UGgCix

Якщо не можливо залишатися вдома, обдумайте де перечекати небезпеку, візьміть із собою всі необхідні документи та речі.

Своєчасно зафіксувати тілесні ушкодження

Крок 2. У разі, якщо Ви стали жертвою домашнього фізичного або сексуального насильства навіть якщо у Вас не має видимих ознак ушкоджень (наприклад синців чи подряпин), НЕГАЙНО вирушайте на прийом до лікаря у травмпункт/судово-медичного експерта, щоб своєчасно зафіксувати тілесні ушкодження і визначити ступінь їх тяжкості.

Надалі це допоможе притягнути Вашого кривдника до кримінальної відповідальності.

Для зняття таких пошкоджень можна звернутися до бюро судово-медичної експертизи у відповідній області. В подальшому висновок експерта буде вагомим доказом у суді.

Складіть письмову заяву про вчинення кримінального правопорушення

Крок 3. У разі вчинення фізичного або домашнього насильства, бажано НЕГАЙНО звернутись до районного відділення поліції для складання письмової заяви про вчинення кримінального правопорушення, до якого слід додати копію висновку судово-медичного експерта, до якого можна звернутися у разі . У такій заяві слід коротко та чітко описати всі обставини справи. Також письмова заява може бути направлена, як цінний лист з повідомленням про доставку.

Важливо. В районному відділенні поліції Ви також можете зібрати дані, необхідні для кроку №4, у випадку, якщо насильство в сім’ї було систематичним. Зразок запиту на інформацію щодо вчинення насильства в сім’ї - https://bit.ly/3aos9Ka

Що таке обмежувальний припис

Крок 4. Скористайтесь правом на встановлення обмежувального припису.

Обмежувальний припис це - одне або кілька заходів тимчасового обмеження прав кривдника або покладання на нього обов'язків, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи. Обмежувальний припис виноситься судом строком від 1 до 6 місяців (може бути продовжений до 6 місяців).

Що може входити в обмежувальне припис?

1) заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою;

2) усунення перешкод в користуванні майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю особи, яка постраждала;

3) обмеження спілкування з постраждалою дитиною;

4) заборона наближатися на певну відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;

5) заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває в місці, невідомому кривдникові, переслідувати її і в будь-який спосіб спілкуватися з нею;

6) заборона вести переписку, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв'язку особисто і через третіх осіб.

Про видачу обмежувального припису варто звертатися в суд за місцем проживання (перебування) особи, яка постраждала.

Протягом 72 годин з моменту прийняття такої заяви суд приймає відповідне рішення.

Скористайтесь правом на безоплатну правову допомогу від держави

Крок 5.

Якщо ви потребуєте вирішення юридичних питань - скористайтесь своїм законним правом на безоплатну правову допомогу та звертайтеся до місцевих центрів з надання вторинної правової допомоги (адреси та електронні пошти таких центрів можна дізнатися на офіційному сайті системи безоплатної правової допомоги https://www.legalaid.gov.ua/ ).

Однією з категорій осіб, яким надається безоплатна вторинна правова допомога, є жертви домашнього насильства. А це означає, що в разі, якщо Ви стали заручником такої ситуації, то маєте право на безоплатне представництво Ваших інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання процесуальних документів та захист.

У місцевому центрі Ви зможете отримати консультацію з правових питань, а також допомогу у складенні таких найтиповіших документів до суду, які випливають із вчинення насильства в сім’ї, а саме:

- позовна заява про розірвання шлюбу;

- позовна заява про визначення місця проживання дитини;

- позовна заява про усунення перешкод щодо участі у вихованні та спілкуванні з дитиною батька/матері, який проживає окремо від дитини;

- позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням;

- позовна заява про усунення перешкод у праві користування житловим приміщенням;

- заява в рамках окремого провадження про видачу обмежувального припису стосовно кривдника;

- позовна заява про поділ майна, набутого під час шлюбу;

- інші правові та процесуальні документи.

Які документи потрібні для отримання безоплатної правової допомоги

Безкоштовну первинну консультацію Ви можете отримати з будь якого питання, а от для призначення юриста чи адвоката потрібно надати такі документи:

копії паспорта та реєстраційної картки платника податків;

один з перелічених нижче документів:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому міститься інформація про вчинення злочину, пов`язаного з насильством;

- талон-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з насильством, виданий уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, за формою, затвердженою МВС;

- копія протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- копія постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов`язаного з насильством;

- копія заяви до суду про видачу або продовження обмежувального припису стосовно кривдника;

- рішення суду про видачу або продовження обмежувального припису стосовно кривдника;

- копія винесеного працівником уповноваженого підрозділу органів Національної поліції термінового заборонного припису;

- направлення постраждалих осіб до центру з надання БВПД, складене за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України (видається районними, районними у м. Києві і м. Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, у тому числі об`єднаних територіальних громад, чи загальними/спеціалізованими службами підтримки постраждалих осіб).

Натомість навіть якщо вищеперелічених документів Ви не маєте, юристи місцевих центрів нададуть Вам первинну консультацію та спрямують до партнерів - провайдерів надання правової та інших видів допомоги.

Що робити, якщо дитина є свідком або постраждалою від домашнього насильства

Окрім вищевикладеного покрокового алгоритму дій, Ви маєте звернутись до органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини. Для отримання допомоги у складанні такої заяви Ви можете звернутися до найближчого центру з надання безоплатно вторинної правової допомоги за допомогою електронної пошти (адреси можна дізнатися на сайті системи БПД – https://www.legalaid.gov.ua/ ).

Корисно. приклад заяви-повідомлення про вчинення насильства в сім’ї стосовно дитини - https://bit.ly/2wEeLTq

Куди звернутись, аби отримати детальну правову консультацію

- зателефонуйте на безкоштовний номер системи безоплатної правової допомоги - 0 800 213 103;

- поставте запитання в месенджер ФБ-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

- напишіть на електронну пошту найближчого місцевого центру (адреси можна дізнатися на сайті системи БПД) – https://www.legalaid.gov.ua/

- прочитайте правову консультацію на телеграм-каналі "Безоплатна правова допомога" https://t.me/ualegalaid та обговоріть її у нашому чаті - https://t.me/ualegalaidchat

- поставте запитання на Інстаграм-сторінці системи БПД https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk

- скористайтеся правничою вікіпедією WikiLegalAid - https://wiki.legalaid.gov.ua

Інші корисні контакти організацій, куди можна звернутись за допомогою у випадку, якщо Ви стали жертвою домашнього насильства:

- Державний кол-центр з питань запобігання домашньому насильству 15 47, працює цілодобово;

- Національна "гаряча лінія" з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 335, або з мобільного 116 123, працює цілодобово;

- Дитяча "гаряча лінія" 0 800 500 225, 116 111 - з мобільного, яка з 01.04.2020 року працює з 12:00 до 16:00 у будні дні;

- Урядовий кол-центр 15 45.

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