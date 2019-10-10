"Проститутки, аборты и геи!" На марафоне Зеленского произошел новый конфуз. Видео

Во время пресс-марафона, который собрал Владимир Зеленский, неизвестный мужчина залез на стол и начал громко кричать, чтобы обратить на себя внимание, а также требовал, чтобы Зеленский ответил на его вопросы.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, мужчина призывал президента остановить легализацию проституции и обвинил в бедах Украины Сороса. Он назвался Анатолием Кшановским (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

"Президент Зеленский, немедленно остановите беспредел, Пинчука (неразборчиво).Прекратите программу гомосексуализма. […] Остановите программу легализации проституции, абортов!" — кричал мужчина.

Зеленский сказал, что ответит на его вопросы после того, как мужчина сможет стать человеком и слезет со стола. После чего мужчина озвучил свой вопрос к президенту с пола.

На пресс-марафоне Зеленского мужчина налез на стол и громко кричал

"Почему мы с мая обращались десятки раз с епископами и профессорами Украины, а ваша администрация покрывает беспредел СБУ, срывает наши молебны за солдат Украины? Почему вы не дали ответ нам, остановите ли вы программу Комитета 300 Сороса по распространению проклятья разврата, распространения гомосексуализма, остановите ли программу легализации проституции и абортов, или вы будете продолжать курс Порошенко, шестерки Сороса и Комитета 300?"

На что Зеленский ответил, что не может продолжить труд Порошенко, так как к его труду никакого отношения не имеет.

"Я не занимаюсь легализацией проституции, этого в Украине нет! Легализация чего-либо в Украине будет осуществляться только на базе законодательства. Никаких таких законов мы не принимали и не рассматривали. А мы живем с вами в открытом обществе, где каждый выбирает язык, религию и ориентацию. Оставьте, пожалуйста, этих людей в покое!" — попросил Зеленский.

После чего мужчина продолжил крики, и им занялась полиция диалога.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что введение миротворцев на Донбасс вполне реально и является одним из вариантов завершения войны в Украине.

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