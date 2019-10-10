Главная Новости
10 октября • обновлено в 21:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Проститутки, аборты и геи!" На марафоне Зеленского произошел новый конфуз. Видео

4.3т Читать материал на украинском

Во время пресс-марафона, который собрал Владимир Зеленский, неизвестный мужчина залез на стол и начал громко кричать, чтобы обратить на себя внимание, а также требовал, чтобы Зеленский ответил на его вопросы.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, мужчина призывал президента остановить легализацию проституции и обвинил в бедах Украины Сороса. Он назвался Анатолием Кшановским (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

"Президент Зеленский, немедленно остановите беспредел, Пинчука (неразборчиво).Прекратите программу гомосексуализма. […] Остановите программу легализации проституции, абортов!" — кричал мужчина.

Зеленский сказал, что ответит на его вопросы после того, как мужчина сможет стать человеком и слезет со стола. После чего мужчина озвучил свой вопрос к президенту с пола.

На пресс-марафоне Зеленского мужчина налез на стол и громко кричал

На пресс-марафоне Зеленского мужчина налез на стол и громко кричал

Новости
Пресс-марафон Зеленского в Киеве: все подробности, фото и видео онлайн

"Почему мы с мая обращались десятки раз с епископами и профессорами Украины, а ваша администрация покрывает беспредел СБУ, срывает наши молебны за солдат Украины? Почему вы не дали ответ нам, остановите ли вы программу Комитета 300 Сороса по распространению проклятья разврата, распространения гомосексуализма, остановите ли программу легализации проституции и абортов, или вы будете продолжать курс Порошенко, шестерки Сороса и Комитета 300?"

На что Зеленский ответил, что не может продолжить труд Порошенко, так как к его труду никакого отношения не имеет.

"Я не занимаюсь легализацией проституции, этого в Украине нет! Легализация чего-либо в Украине будет осуществляться только на базе законодательства. Никаких таких законов мы не принимали и не рассматривали. А мы живем с вами в открытом обществе, где каждый выбирает язык, религию и ориентацию. Оставьте, пожалуйста, этих людей в покое!" — попросил Зеленский.

После чего мужчина продолжил крики, и им занялась полиция диалога.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что введение миротворцев на Донбасс вполне реально и является одним из вариантов завершения войны в Украине.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Владимир Зеленский
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
17
38
Смешно
3
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сергеев Антон
Сергеев Антон
Вменяемых людей на Украине все меньше и меньше
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Только ватные агенты вечно верещат о Соросе, еврейском сговоре и геях. Больше тут: https://telete.in/s/johankarlsen
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dell Alex
Dell Alex
Разговор придурка с клоуном )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel