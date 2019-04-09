"Протащил дверь и уехал!" Поступок водителя на Днепропетровщине вызвал гнев сети

Возле города Каменское (Днепропетровская область) пассажирка маршрутки упала, выходя из нее, однако водитель просто-напросто захлопнул дверь, при этом зацепив женщину.

Об этом инциденте она рассказала в группе в Facebook "Типичное Каменское". Поступок водителя вызвал недоумение в сети.

"Водителя попросила остановить возле "Поплавка". Он мне остановил. Когда выходила, упала сильно на ногу. Водитель протащил через меня дверь, закрыл и уехал. Ко мне подбежала женщина, так как я встать не могла. Меня отвезли в 8-ю больницу, оказалось что перелом. Пусть будет стыдно тому водителю , что даже не спросил о помощи, а если бы у меня ноги были под колесами? Наверное, переехал бы", – написала женщина.

Dnepr24

Пользователи в комментариях встали в защиту пассажирки. "Его обязательно надо наказать. Сколько будет происходить такой кошмар! Ведь еще неизвестно, что будет дальше", – пишут они.

Правда, нашлись и те, кто упрекнул пострадавшую: "Причем здесь водитель, если женщина упала на остановке уже".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине жительница Донецка закатила скандал в маршрутке из-за украинского языка.

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