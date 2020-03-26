Резкое похолодание и снег: появился прогноз погоды на конец марта

В конце марта 2020 года украинцам стоит ожидать изменения погоды – по всей стране резко похолодает. Температурный минимум составит -6°С ночью.

Как рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык, украинцам стоит приготовиться к похолоданию в самом конце месяца, передают "Факты".

"С 31 марта ожидается снижение температуры. Снова увидим лед на лужах, возможны также снег, порывы ветра. Но это похолодание будет непродолжительным", – рассказал он.

Pixabay

Кроме того, в четверг, 26 марта, ожидается сухая погода, скорость ветра – около 10 метров в секунду, уточняет "Укргидрометцентр". На западе днем температура будет +10..+12°С, ночью – до -6. А на юге дневная температура поднимется до отметок +14..15°С, ночью – около нуля.

В пятницу, 27 марта, будет сухая погода, скорость ветра – около 12 метров в секунду. Днем на западе и севере тепло – +11..14°С, ночью – до -4°С. На юге воздух прогреется до +15°С.

В субботу, 28 марта, будет также сухо, скорость ветра – около 10 метров в секунду. Днем в западных и северных областях Украины +12..14°С, а на юге воздух прогреется до +15°С.

В воскресенье, 29 марта, возможны небольшие осадки в Харьковской и Луганской областях. Скорость ветра – около 8 метров в секунду. Днем на западе, а также местами в северном и южном регионах ожидается +12−14°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в апреле обещает быть холодной и сырой. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.

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