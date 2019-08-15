Появилось видео нашумевшей репетиции марша Зеленского ко Дню Независимости

На аэродроме завода "Антонов" в Киеве в четверг, 15 августа, состоялась первая репетиция шествия ко Дню Независимости Украины.

Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Автобусы с военными начали заезжать на территорию "Антонова" в 6:30 утра. Репетиция парада на взлетной полосе для украинских военных стала традицией, которая остается, несмотря на то, что парада в этом году не будет.

Марш ко Дню Незалежности Instagram Алана Бадоева

Отмечается, что военные, полицейские и спасатели сгруппировались в так называемые коробки. Режиссерами действия по поручения президента Украины Владимира Зеленского стали Алан Бадоев и Елена Коляденко.

"Во-первых, не будет техники. Это менее милитаристское действо будет. Предусмотрена также музыкальная часть", – рассказал детали Бадоев. По словам режиссера, мероприятие будет существенно отличаться от парада.

Два часа на аэродроме репетировали ходьбу строевым шагом, поднятие флага и пение Гимна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, как пройдет День Независимости в Киеве.

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