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"Поставят Ленина назад": в Харькове осквернили памятник воинам УПА

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В Харькове в Молодежном парке неизвестные забросали мусором памятный знак воинам Украинской повстанческой армии.

Об этом сообщил активист Вадим Поздняков в Facebook, опубликовав фотографии. "И снова памятник УПА в Харькове. В 100 метрах от Киевского районного отделения полиции", – написал он.

В пресс-центре областного управления Национальной полиции ответили, что следователи начали поиск злоумышленников.

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Пользователи сети возмущены таким инцидентом. "Ужас. Ловить и калечить, иначе никак", "Так и Ленина назад поставят", — пишут они.

"Поставят Ленина назад": в Харькове осквернили памятник воинам УПА
"Поставят Ленина назад": в Харькове осквернили памятник воинам УПА
"Поставят Ленина назад": в Харькове осквернили памятник воинам УПА
"Поставят Ленина назад": в Харькове осквернили памятник воинам УПА
"Поставят Ленина назад": в Харькове осквернили памятник воинам УПА

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд жестко наказал мужчину, осквернившего флаг Украины, приговорив его к тюремному заключению.

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Место
УкраинаХарьков
Тег
УПА
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van Dijk Max
van Dijk Max
неа сталина поставят , у железнодорожного вокзала , будет путевку в жизнь давать лесорубам сибири , у которых бесплатный билет в один конец
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Пигин Макс
Пигин Макс
Очень радует частое появление таких новостей!!! Постепенно, Украинская Земля очищается от фашистской чумы! Мы рады за вас!!!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Судя по фото памятник УПА это схрон с говном?
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