"Поставят Ленина назад": в Харькове осквернили памятник воинам УПА

В Харькове в Молодежном парке неизвестные забросали мусором памятный знак воинам Украинской повстанческой армии.

Об этом сообщил активист Вадим Поздняков в Facebook, опубликовав фотографии. "И снова памятник УПА в Харькове. В 100 метрах от Киевского районного отделения полиции", – написал он.

В пресс-центре областного управления Национальной полиции ответили, что следователи начали поиск злоумышленников.

Пользователи сети возмущены таким инцидентом. "Ужас. Ловить и калечить, иначе никак", "Так и Ленина назад поставят", — пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд жестко наказал мужчину, осквернившего флаг Украины, приговорив его к тюремному заключению.

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