Поклонская спела оду "вежливым людям" и запугала Крым "националистической падалью"

Нелегитимный депутат Государственной Думы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская поблагодарила "зеленых человечков" за оккупацию полуострова.
Свое признание "вежливым людям" она написала в Instagram.
Наталья Поклонская
"Я вернулась на полуостров только 6 марта. Не было страшно. Наши мужчины собрались в ополчение, дежурили на каждом въезде в город... И "вежливые люди" нас берегли. Это было время надежд и перемен – нам казалось, что весна никогда не закончится... Если бы мы не ощетинились тогда – в новостях звучал бы "Севастопольский котел" или "Битва за симферопольский аэропорт". На наши дома летели бы мины... как на Донбассе", – написала она.
Поклонская возмущалась, что украденный Россией полуостров оказался под санкциями. Также она обвинила Украину в "издевательствах", когда оккупантам перекрыли воду.
"Хватит уже притворяться, что в Киеве не знают, кто нас заставил защищаться от радикалов! Вы перекрыли нам воду? Забирайте! Мы как-нибудь сами справимся. Но не забывайте, что мы – один народ! Я люблю Украину – как страну, в которой родилась, за которую погибали мои деды, где можно свободно говорить на родном русском языке", – истерила в сети она.
Шесть лет назад Википедия пополнилась понятием "Вежливые люди". В Киеве люди задыхались от гари майданных покрышек, а Крым охраняли "зелёные человечки". Я вернулась на полуостров только 6 марта. Не было страшно. Наши мужчины собрались в ополчение, дежурили на каждом въезде в город... И "вежливые люди" нас берегли. Это было время надежд и перемен — нам казалось, что весна никогда не закончится... Если бы мы не ощетинились тогда — в новостях звучал бы "Севастопольский котёл" или "Битва за симферопольский аэропорт". На наши дома летели бы мины... как в Донбассе. А теперь нашу страну забросали санкциями — за то, что мы живём в мирном Крыму, говорим на родном русском языке и гордимся своей историей. А братская Украина никак не может избавиться от националистической падали и порошенковского "наследия". Если для возвращения мира новой украинской власти нужно продолжать издеваться над крымчанами (я о водной и других блокадах), мы готовы поддержать и относимся с пониманием. Но хватит уже притворяться, что в Киеве не знают, кто нас заставил защищаться от радикалов! Вы перекрыли нам воду? Забирайте! Мы как-нибудь сами справимся. Но не забывайте, что мы — один народ! Я люблю Украину — как страну, в которой родилась, за которую погибали мои деды, где можно свободно говорить на родном русском языке. Только где она теперь?..
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Поклонская заявила, что является "русской украинкой".
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