Поклонская спела оду "вежливым людям" и запугала Крым "националистической падалью"

Нелегитимный депутат Государственной Думы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская поблагодарила "зеленых человечков" за оккупацию полуострова.

Свое признание "вежливым людям" она написала в Instagram.

Наталья Поклонская

"Я вернулась на полуостров только 6 марта. Не было страшно. Наши мужчины собрались в ополчение, дежурили на каждом въезде в город... И "вежливые люди" нас берегли. Это было время надежд и перемен – нам казалось, что весна никогда не закончится... Если бы мы не ощетинились тогда – в новостях звучал бы "Севастопольский котел" или "Битва за симферопольский аэропорт". На наши дома летели бы мины... как на Донбассе", – написала она.

Поклонская возмущалась, что украденный Россией полуостров оказался под санкциями. Также она обвинила Украину в "издевательствах", когда оккупантам перекрыли воду.

"Хватит уже притворяться, что в Киеве не знают, кто нас заставил защищаться от радикалов! Вы перекрыли нам воду? Забирайте! Мы как-нибудь сами справимся. Но не забывайте, что мы – один народ! Я люблю Украину – как страну, в которой родилась, за которую погибали мои деды, где можно свободно говорить на родном русском языке", – истерила в сети она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Поклонская заявила, что является "русской украинкой".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!