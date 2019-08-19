Погода в Виннице: прогноз на 19-25 августа

Погода в Виннице с 19 по 25 августа будет теплой и солнечной. Днем температура в городе будет держаться на уровне 28-30 градусов.

В пятницу и субботу, на День независимости, по прогнозам синоптиков, небо над Винницей затянет облаками. Впрочем, осадков в праздничные дни не прогнозируется.

19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Виннице с 19 по 25 августа.

Прогноз погоды в Виннице sinoptik.ua

Прогноз погоды в Виннице gismeteo.ua

Прогноз погоды в Виннице meteoprog.ua

Прогноз погоды в Виннице meteo.ua

Прогноз погоды в Виннице accuweather.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.

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