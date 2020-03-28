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28 марта • обновлено в 08:05
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Украину окутает тепло: появился свежий прогноз синоптиков по регионам

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В субботу, 28 марта, в Украине будет сухая и солнечная погода на всей территории.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Температурный максимум составит +18.

Ночью местами возможны небольшие заморозки, но дневная температура во всех регионах будет достигать +15, а на Закарпатье – до +18.

Погода в Украине 28 марта

Погода в Украине 28 марта

Скриншот

Холоднее всего будет в западных регионах и Одесской области – там ночью столбики термометров покажут минусовую температуру. На Херсонщине и Николаевщине до +17.

В центре и на востоке страны будет ночью +2...+4, а днем +13...+16.

Погода в Украине 28 марта: свежий прогноз

Погода в Украине 28 марта: свежий прогноз

КП в Украине

На севере Украины будет до +16, сухо и солнечно.

В Киеве 28 марта без осадков, ночью 3-5, а днем ​​– от 13 до 15 выше нуля.

Погода в Киеве 28 марта

Погода в Киеве 28 марта

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Владимир Деркач рассказал, что апрель в Украине выдастся прохладным и дождливым, а теплой погоды придется подождать.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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