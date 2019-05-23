По Украине прошелся торнадо: видео мощного урагана

В Житомирской области пронесся масштабный ураган со смерчем, который валил деревья и срывал крыши домов.

Стихия накрыла Новогуйвинское, местные жители засняли мощный ветер на видео.

"Смерч заснять не успел, слишком быстро он скрылся в стене дождя", — написал автор видео Ярослав Хмельницкий.

Также непогода бушевала и под Запорожьем.

Внимание: на видео присутствует нецензурная лексика (18+)!

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая по Житомирщине прошелся сильный ураган-смерч, который повалил около 100 гектаров леса.

21 мая в Черновицкой области бушевал мощный торнадо, который вырвал деревья с корнями.

В этот же день Житомир накрыл жуткий ветер, который повалил деревья во дворах жилых домов.

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