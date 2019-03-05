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"Он никогда так не орал": жена украинского моряка рассказала о 100 днях плена

6.4тЧитать материал на украинском

Жена захваченного Россией в плен украинского моряка, капитана второго ранга Дениса Гриценко рассказала, как прошли первые 100 дней плена без мужа.

Именно Гриценко был командиром, и именно он давал сигнал бедствия с обстрелянного россиянами катера "Бердянск". Дома военного ждут супруга Надежда и 7-летний сын Артем, сказано в сюжете ТСН.

"Самый счастливый день это 25 ноября 2018 года, потому что он остался жив… Это был он, это был его голос, но он никогда так не орал. Я знала, что он был командиром похода. Я поняла, что это его обстреляли, его корабль. Просто я не понимала, что именно происходит. Их взяли в плен, и я думала, что их отпустят", – поделилась о тех трагических днях жена моряка.

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Сын капитана Артем также переживает за отца и надеется на чудо.

"Папу ждем, кораблики рисуем. Очень показательно было, что где-то в октябре-ноябре он написал письмо Деду Морозу и попросил телефон. Когда это все случилось, он пришел с другим письмом и попросил вернуть ему папу", – рассказала Гриценко.

Надежда Гриценко

Надежда Гриценко

Скриншот

Капитан второго ранга Денис Гриценко

Капитан второго ранга Денис Гриценко

Скриншот

Надежда Гриценко с сыном Артемом

Надежда Гриценко с сыном Артемом

Скриншот

Денис Гриценко с сыном

Денис Гриценко с сыном

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

  • Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.

  • 27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.

  • В России допустили, что обмен 24 украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.

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Место
Украина
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Syrian Sergey
Syrian Sergey
100 дней на бутылке
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andrei andrei
andrei andrei
Ну и харя.. А орал потому, что обосрался. Чему жинка то дывытся?:-)
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Да вернется конечно, лет через пять...
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