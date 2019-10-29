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29 октября • обновлено в 08:03
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Оккупанты оконфузились заявлением о забытом туристами Крыме

3.6т Читать материал на украинском

Оккупанты заявили о рекордном наплыве туристов в аннексированном Крыму, в то время, когда на самом деле эта отрасль на полуострове пришла в упадок.

Так, как утверждает глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, причиной повышения интереса к отдыху в Крыму якобы стали доступные цены, широкий выбор путевок и открытие Крымского моста, сообщает "Говорит Москва".

Туристы забыли про Крым после аннексии

Туристы забыли про Крым после аннексии

Azur.ru

По ее словам, за прошедший год поток организованных туристов якобы увеличился на 15%, в том числе из-за того, что "туроператоры стали предлагать более разнообразные путевки".

При этом она все-таки признала, что доля Крымского моста в этом слишком мала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава так называемого комитета по туризму, курортам и спорту в парламенте аннексированного Россией Крыма Алексей Черняк заявил, что полуостров с начала 2019 года якобы посетило около миллиона отдыхающих из Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да что там в этой помойке делать то?в Турции все включено даже выпивка любоя 7 дней 7000 гр))))не думаю что в помойке под названием Крым за эти деньги можно отдохнуть с полным комфортом с едой любой,любой выпивкой и экскурсиями и номером с идеальной чистотой кондиционером душем минибаром ))))я бы в крыскую помойку и бесплатно бы не поехал)))пусть дураки купаться в воде где 30% это канализационные стоки)))))
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Северг Олег
Северг Олег
Артеллерист Моня, Знаешь в чём разница ? Разница в том, что в Крыму я могу пойти куда угодно, залезть на любые горы и пройти по всему побережью...и всё это будет НАШЕ. А в Турции ты за 7000 гривен можешь как свинья в загоне поесть чужую еду, посмотреть на чужое море и позагорать под чужим солнцем и на территории чужого отеля. Хотя... Ну разве ты поймёшь это ? Этого тебе не дано.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Артеллерист Моня, Да, в Украине живут более миллиона свиней, которые в этом году приехали в эту помойку. видно для того, что бы рылом еду поискать.... - "Да что там в этой помойке делать"
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филипп филипыч
филипп филипыч
господа как думаете сколько еще лет будут упоротые страдать по крыму? год, два? или пока всё их поколение не исчезнет?))
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
филипп филипыч, Эта попаболь будет преследовать их через века)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
филипп филипыч, Дык неизвестно,сколько поколений казларылых репоедов будут из- за Крыма голодать...хехе.
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hunt andres
hunt andres
На самом деле, )(охлы - это элементарная зависть от потери этой жечужина:-) Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым.https://vz.ru/economy/2019/10/28/1005439.html
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Джонсон Саймон Ф., милочка...Крым это не Монако..но это и не болото у Одессы...улови разницу
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
hunt andres,судя по твоему бреду,Крым это типо Монако..хехе
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