Оккупанты оконфузились заявлением о забытом туристами Крыме

Оккупанты заявили о рекордном наплыве туристов в аннексированном Крыму, в то время, когда на самом деле эта отрасль на полуострове пришла в упадок.

Так, как утверждает глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, причиной повышения интереса к отдыху в Крыму якобы стали доступные цены, широкий выбор путевок и открытие Крымского моста, сообщает "Говорит Москва".

Туристы забыли про Крым после аннексии Azur.ru

По ее словам, за прошедший год поток организованных туристов якобы увеличился на 15%, в том числе из-за того, что "туроператоры стали предлагать более разнообразные путевки".

При этом она все-таки признала, что доля Крымского моста в этом слишком мала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава так называемого комитета по туризму, курортам и спорту в парламенте аннексированного Россией Крыма Алексей Черняк заявил, что полуостров с начала 2019 года якобы посетило около миллиона отдыхающих из Украины.

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