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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
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Новости Крымнаша. Военные оккупанты жестоко избивают жителей Крыма

12.9т

1. Оккупированный россией Армянск. Ихтамнеты продолжают нападать и жестоко избивать жителей города при попустительстве полицаев. Градус взаимной ненависти растет: “Проходя по одной из улиц нашего НЕКОГДА уютного городка, к нам подлетели двое молодых людей кавказской внешности в военной форме, один из которых с дерзкой интонацией спросил моего друга: "ТЫ ШО ТАК СМОТРИШ ЭЭЭЭЭ?! ОБОЗНАЛСЯ???!! ТОГДА ПАЩОЛ НА*УЙ ОТСЮДААА". На проезжей части рядом с нами начали со свистом останавливаться гражданские автомобили, из которых вышло БОЛЬШОЕ количество людей (больше 15) в военной форме со знаками отличия военнослужащих рф. Все были кавказской внешности с отчетливым чеченским и дагестанским акцентами. И с криком "КТО НАС НАЗВАЛ ПЕТУШКАМИ?!" напали на меня и моих друзей. Приехавшая полиция, поздоровавшись за руки с военными, начала опрашивать нас о произошедшем инциденте в их присутствии. Прибыл зелёный КамАЗ с черными номерами. Нападавшие никуда и не собирались уходить, несмотря на то, что все они были в нетрезвом состоянии и приехали на личных автомобилях. (Военные) подошли к нему (полицаю) с вопросом: "Ты понял, как делать?". На что опер ответил: "Да, я сейчас этих четверых отвезу на освидетельствование, а одного еще и нахлопаю в стакане!". Мы в отчаянии, т.к. больше не знаем, откуда ждать помощи. Виновные до сих пор на свободе и по-прежнему занимают должности. Т.к. городок приграничный, это не первая подобная история в нашем городе с участием военных, но предыдущие замалчивались. Я замалчивать ничего не намерен, т.к. реально теперь опасаюсь за свою жизнь и здоровье”. Под этой историей местные жители оставили более 500 гневных комментариев в адрес оккупантов: “Эти зеленые человечки уже всех задолбали. Особенно черножопая сволота. Забыли, как их мочили, как тварей. Лучше всех бы перебили. Чмырье одно в россии, а не армия”...

2. Жителей Симферополя оккупанты вчера вечером напугали взрывами и стрельбой: “Что за взрывы слышны в центре?”. Ответы: “В части в Перевальном стрельбы, просто ветер доносит звук”, “Туризм развивают”, “Это стрельбы в Перевальном, у меня там папа работает”, “Я испугалась, на всякий случай "Отче наш" прочла!”, “Война”, “В Перевальном на ужин каша гороховая была”. Не спалось и жителям Лозового: “Что за громкие взрывы в Лозовом?”. Ответы: “Бомбят”, “Бендеры наступают”, “Это стрельбы в Перевальном”, “Учения начались. Ещё недели две так”.

3. Сегодня утром мощный взрыв и ударная волна сотрясли большую часть Симферополя и окрестности, а также Белогорский район. Естественно, оккупанты ничего не стали объяснять испуганным заложникам: “Чё там е*нуло (взорвалось)? Волна до Загороднего дошла. Анон”. Ответы: “Военный самолёт, скорее всего. Уже такое было”, “Низко самолет или вертолет пролетал. Штукатурка у двери посыпалась аж”, “Так говорили, что тогда ракеты были”. Только одни пропагандоны написали о случившемся: “В столице Крыма около получаса назад (10 утра) прозвучал сильный взрыв, природа которого непонятна. Жители Симферополя сообщают в соцсетях, что сам взрыв (или хлопок) был слышен в разных районах города и вокруг него. В том числе в Белогорском районе. По словам некоторых, в этот момент в небе над городом пролетал боевой самолет, который и мог быть источником звука (в Крыму сейчас идут очередные военные учения). Напомним, что в прошлом году в городе уже был подобный случай — военные не стали признаваться в его происхождении и появилось много теорий появления”.

4. Симферополь. Около 10 утра прогремел взрыв. Слышно было в Каменке, на Куйбышевском рынке, на Воровского, а это ого-го какое расстояние. Очень сильная ударная волна! Задребезжали как окна, так и металлические ворота во дворе. Что это было? Напоминание, что живем на военной базе? Что у нас не стреляют? Все действия оккупантов подтверждают обратное — стреляют, и постоянно! А сейчас слышен вой сирен. Давно кончилась мирная жизнь, а до кого-то это ещё не дошло…

5. Рашисты понаехали в Севастополь и скулят, что вокруг огромное количество военной техники: “Переехали к вам недавно. Море было спокойным, как вдруг пару дней назад в нем засветилось много больших кораблей. Видимо, не гражданских. А над пляжем, на который ездим купаться, то и дело пролетают военные вертолеты. Низко. Это нормально у вас тут или что-то происходит?”. Отвечает упоротая вата: “Всегда удивляют приезжие, особенно которые переехали на ПМЖ, которые говорят удивленно и испуганно про корабли, самолеты и вертолеты над городом. Вы, господа, перед тем как переезжать, что-то изучили о городе? Это военный город! Тут всегда самолеты, вертолеты, стрельбы, танки и ракетные комплексы по улицам ездят. Welcome”.

6. Илья Большедворов, понаехавший в оккупированный Крым из Братска, приглашает на митинг в Симферополе тех, “кто надеялся жить в нормальной стране, но понимает, что при существующей перекрашенной крымской власти это невозможно”. Если с крымчанами все понятно, то вот мечтам Большедворова сбыться не суждено — нет у него украинского гражданства, а потому почешет рашист назад в свой Братск, если успеет сбежать. Митинг собирают сегодня. Организаторы — Большедворов и кизяк Акимов.

7. Подключилась во всем винить “перекрасившихся чинуш” и понаехавшая из Москвы пропагандонша Марина Ахмедова. Говорит, что упадок в Крыму из-за местных чиновников, а не из-за россии. В общем, виновные найдены.

8. Скорую помощь в Алупке закрывают! Дмитрий Лебедев — невероятно буйная вата. Супер активно борется за сохранение хоть какого-то “проклятого наследия Украины”. Прям костьми ложится, путину видеописьма пишет: “Это ужасно. За что наши деды и бабульки отдали свои жизни и силы, строя государство? Что такое происходит? Власти с ума, что ли, сошли? Мы бьемся за увеличение машин и зарплат медработникам всем городом, а они расформировывают скорую помощь. Осталось расстрелять всех нас. ГЕНОЦИД НАРОДА ПО ПОЛНОЙ”.

9. Миграции свинопсиных туристов по Крыму: “Сегодня проехал вдоль берега моря от тарелки и до Солнышка. Очень огорчен увиденным. Всюду мусор, пакеты с мусором, брошенные кострища с мусором после шашлычных застолий. Машинами пытаются прямо в море заехать. 90% засранцев -приезжие. На замечания, чтобы убирали за собой, отвечают в основном агрессивно. В Евпатории почище, но больше всего мусора начинается за Фотоном и до Молочного”.

10. В Керчи энергохвост дрожит: “Ворошилова, где свет? Вы решили выходной нам испортить? Анон”.

11. Вода в оккупации — дефицит. “Кто знает, почему с раннего утра нет воды и как долго ее не будет?”, — интересуются жители Армянска. Жажда одолевает и жителей Яны-Капу (Красноперекопска): “Что с водой на 2 микрорайоне, дом 18??? Напор очень маленький. Не включаются колонки и котлы!!! Что опять стряслось?”, “Ой. В этом городе, я смотрю, вода — основная проблема! Если и есть, то грязная и вонючая”.

12. Алушта. Изобильное. Понаехавшая из Челябинска точно знает, почему воду начали давать по графику сутки через сутки. По мнению рашистки, воду разбрызгали на огороды агенты хунты. На что местные ответили, что “капотажи, из которых подается вода, практически пусты”.

P.S. “Мы в отчаянии. Реально теперь опасаюсь за свою жизнь и здоровье”, “Эти зеленые человечки уже всех задолбали. Чмырье одно в россии, а не армия”, — скулят предатели, которые в 2014 году радостно встречали это самое чмырье, которое, позорно сорвав нашивки, захватило мой дом! Я понимаю, что под раздачу оккупантов может попасть любой житель Крыма. Но, в отличие от предателей, я имел представление о том, что такое россия и какие в ней порядки. Да и нет у оккупантов никаких причин уважать тех, кто предал свою страну. Странно, что для ваты все это стало неожиданностью.

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Аннексия Крыма
Объекты
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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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Малахов Егор
Малахов Егор
Вся генетическая суть расеян раскрыта давно великим, русским писателем классиком ЛЬВОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ТОЛСТЫМ ----- Отрывок из его “Хаджи Мурата” и сегодня звучит, как приговор.Вот как он пишет о русских:--- “...Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площадях, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее. Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения...” Великий русский писатель классик(Л. Н. Толстой “Хаджи Мурат” Гл. ХVII)
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Малахов Егор
Малахов Егор
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» – И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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Малахов Егор
Малахов Егор
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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Doc
Doc
Если бы русские хоть немного знали историю - то они бы знали что надо остерегаться этого Крыма и обходить его 10й дорогой. Ведь все что пытались сделать русские в Крыму накрылось медным тазом и еще и огромные потери дало. Русские конечно любят говорит что они пытались заселить Крым - и всем известно чем это закончилось - потемкинскими деревнями и ни одна из деревень этого дурачка не выжила. Пытались воевать русские в Крыму и 1.5 века назад напали на Турцию - и доигрались так как нарвались на санкции Европы, Франция и Англия прислали военные корабли и трусливый Нахимов даже не пытался воевать например с медленными транспортными кораблями - он просто порядка 100 своих кораблей взял и утопил (при этом так был испуган что даже не сняли самые мощные пушки с кораблей) и закончилась эта война ... поражением Рашки а потери были настолько большие - что Рашка была вынуждена продать Аляску (только вот золото за Аляску - Рашка так и не поручила), так что по факту Аляску просто подарили США. Была первая мировая война где один немецкий крейсер Гебен гонял весь Черноморский флот и русские линкоры понимали что шансов у них в бою 1 на 1 просто нет. Только весь флот они могли выдвигать против одного крейсера. Вторая мировая война в КРыму тоже началась плохо - флот умудрились начать топить на своих же минах, да и об эвакуации не подумали - поэтому огромные силы там просто были уничтожены. Закончилась война - и развития у Крыма не было - это была территория без электричества, дорог, газа, воды, на весь Крым было 3 продуктовых магазина, промышленности не было вообще. Да и туризма фактически не было никакого и сейчас никому их крупного русского бизнеса и правительства Крым не нужен - так что денежки на мосту попили и все - все должны быть довольны.
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Малахов Егор
Малахов Егор
“Вся московская нация находится в худшем рабстве. Все и каждый без различия сословия, вместе с министрами являются рабами. Высокие вельможи подписывают свои письма к царю «твой холоп и раб Ивашка или Петрушка» и т. п. Если бы кто подписал Иван или Петр, то потерял бы жизнь. Московиты убеждены, что вся их страна со всеми богатствами и со всеми людьми является частной собственностью царя, и он имеет божественное право делать, что захочет, с поместьями и людьми. Московиты не имеют простых моральных устоев. Учиться от чужаков хоть приличному поведению не хотят, считая свое лучшим. Эта нация, родившаяся и воспитанная в рабстве, бесится, когда хоть немного ослабляется деспотия царя. Москвиты покорны только если взнузданны и в ярме … Высшие сословия, хотя и сами рабы, обращаются с низким, как с рабами. Не имея простейшей культуры, московиты считают обман наибольшей мудростью. Во лжи они не знают ни границ, ни малейшего стыда. Обыкновенные человеческие добродетели такие чужие, непонятные московитам, что они подлость считают за высокую добродетель … Этот народ ненавидит свободу, протестует, если ему набрасывают ее. Если бы какой царь царствовал так, как короли в Европе, то есть руководил бы государственными делами, не вмешиваясь в частную и общественную жизнь своих граждан, то московиты такому не повиновались бы и наверняка убили бы … Московские воины по собственной воле, без приказа любят жестоко издеваться, пытать заключенных. В Московии всегда и везде можно за небольшие деньги найти лживых свидетелей, которые поклянутся на кресте и Евангелии в церкви. Даже у турок нет такого гадкого лакейства перед высшими и такого жестокого издевательства над низшими, беззащитными” -- советник-камергер и начальник Австрийского государственного казначейства Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг, "Записки о Московитских делах", 1549 г.
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