1. Международное разведывательное сообщество InformNapalm идентифицировало владельцев нескольких судов, которые принимали участие в блокировании украинских кораблей в районе Керченского пролива 25 ноября. Владельцы этих судов имеют бизнес не только в россии и на территории оккупированного ею Крыма, но и на материковой части Украины. Кроме того, эти лица совершили и ряд других преступлений против Украины. Все детали прочтите по ссылке https://informnapalm.org/46138-gibridnyj-biznes-na-sluzhbe-u-kremlya-bl/ (фото).

2. Крымский адвокат Эмиль Курбединов вышел из ИВС после 5 суток ареста. Встречать Курбединова пришло очень много людей https://twitter.com/krymrealii/status/1072440965955239938 (видео). “Сегодня вечером я выеду уже в Ростов, потому что там уже идет стадия прений по Энверу Мамутову, 14-го числа — симферопольские ребята (прим — судилище по симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир"), и потом я отправлюсь в Москву — там по моему подзащитному, украинскому военнопленному Богдану Небылице. В пятницу я уже намерен быть в Москве, и уже буду по нему заходить в это дело окончательно, вместе с ним проходить следственные мероприятия”, — сказал Курбединов в первые минуты на свободе http://atr.ua/news/180963-emil-kurbedinov-dal-pervoe-intervu-atr-posle-vyhoda-na-svobodu (видео).

3. Северо-Кавказский окружной военный суд мордора приговорил к 14 годам колонии строгого режима экс-офицера Черноморского флота Леонида Пархоменко, обвиняемого в “шпионаже в пользу Украины”. Оккупанты задержали Пархоменко в ноябре 2016 года в Севастополе https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-rostove-prigovoril-byvshego-rossiiskogo-oficera-za-shpionazh-v-polzy-ukrainy/29650058.html (фото).

4. В отравленном кислотой Армянске продолжают стрелять, по улицам ездят БТРы, окна дрожат. Ватникам боязно: “Кто знает, что за выстрелы? 1-13 (прим — микрорайон) слышу, как залпы пушечные. Надеюсь, учения”, “Не ты одна слышишь, нам тоже слышно, аж окна содрогаются”, “Вчера вечером тоже были слышны выстрелы”, “По Иванищева БТРы ездили на скорости, с окна наблюдала”, “Я думала, померещилось(”, “(Безграмотный понаехавший) Не на водите панику!”

5. Новое поступление боящихся кривизны Земли: оккупанты развернули комплексы С-400 возле Керчи. Тем временем в россии навернулась очередная ракета.

6. Севастопольские пропагандоны на мгновенье озаботились катастрофой в Армянске, которая набирает обороты: “На территории завода "Крымский Титан" бурят три скважины. Вода нужна для заполнения парившего кислотой накопителя — от идеи закачать туда морскую пришлось отказаться. Но варварская эксплуатация артезианских вод ведет и к их засолению тоже. Для завода это чревато непредвиденными химическими реакциями. Для населения — коллапсом водопроводной системы. Эксперты уже не раз обращали внимание на засоление скважин. Но остановить варварскую эксплуатацию подземных источников Крымским "Титаном" и Содовым заводом — значит, остановить эти градообразующие предприятия. Куда девать население Армянска и Красноперекопска? Чиновники пока ограничивают дискурс водозаборами, хотя очевидно, что переброской одного и того же объема воды в границах полуострова проблему не решить”

7. Директор Херсонеса от оккупантов Светлана Мельникова уходит в отставку — пакует свои манатки и валит в Суздаль. Вместо нее назначена понаехавшая из Санкт-Петербурга Елена Морозова, которая подчиняется “духовному наставнику” путина Тихону Шевкунову, которому пророчат место ФСБшника Гундяева. Это значит, что с управлением Херсонесом — полный провал. В принципе, такой же провал, как в остальном Крыму

8. Вспомним подвиги бывшего руснявого директора Херсонеса Мельниковой за 1,5 года: — конфликт и развал коллектива, из которого были уволены десятки сотрудников; — “реставрации”, из-за которых выбрасываются сакральные колонны на помойку; — провтыканные контракты на раскопки под трассу “Таврида” в Севастополе; — похабная инфраструктура… Криворукая русня.

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9. Ялту уже несколько дней накрывают блэкауты. Не стали исключением вчерашний вечер и сегодняшний день. Марафон подхватил и Судак, часть которого с ночи до утра сидела без света. Оккупанты обвинили в блэкаутах дождь, который якобы привел к аварийному отключению линий

10. Жители оккупированного Симферополя радуются очередному наноремонту: “Укладку асфальтового покрытия в районе перекрёстка улиц Севастопольская и Дмитрия Ульянова не смог остановить ни сегодняшний дождь, ни лужи, ни стихийные торговцы, оккупировавшие округу”, “Вот так и живем в гoвне”, “Раньше только предполагала и догадывалась, а сейчас уверенна, что они специально ждут дождливые дни, чтобы укладывать асфальт”, “Где же наши ура-патриоты скажут, что у нас все делают хорошо и по технологиям?”

11. Саранча прет в Крым. Местные отбиваются, некоторые — не сдерживаясь в крепких выражениях. Уже понаехавшие и запоребрики кричат, что “надо ехать”, понимая, что таким образом они выдавят всех, кто проживал в Крыму до оккупации. Так выглядит замещение населения: “Хочу жить в Керчи. Была этим летом, и влюбилась. Так боязно что-то менять. Но и не менять, не пробовать — это неправильно. Мне 40 лет. В моем сибирском городе у меня есть любимая работа, у мужа — нет, тут у мужчин с работой туго. Старшие дети учатся, младшая ходит в садик, бабушки, дедушки, есть квартира, машина. Что ещё надо? Жизнь устроена. Все, что нужно, есть. Будет ли это в Керчи? Кто его знает. Но море, это моя мечта. Мне кажется, что в Керчи я буду счастлива. Какой-то родной город. А как бы вы поступили? Админ, пожалуйста, анон”. Ответы: “Сама из Питера, дача в Керчи, самой за 40. Не бойтесь, переезжайте. И не слушайте негатив, который на вас, скорей всего, вывалят”, “Сама из Керчи. Дачи нет. Ничего не боюсь. Но нафиг вы тут усрались? Работы нет. Дармоедов, халявщиков — выше крыши. дАбро пАжалаовать, любители нищеты. И есть ещё в русских селеньях… Любите дальше. Вам тут не рады будут”, “Негатив — это мнение жителей города”, “(Понаехавшая из Екатеринбурга) Не слушайте никого! Хотите — приезжайте! Покупайте жильё по деньгам и живите!”, “(Из Москвы) Переезжай!”, “Для мужчин работы нет. Ну, если зарплата 12-15 т.рэ. Вас устроит. При ценах, как в Москве”, “Крым не резиновый, а вас ну уж очень много. Дышать уже нечем. Сидите дома!”, “За*бали эти переезжалки. С работой туго, детсад — вообще проблема. Сидите дома, а отдыхать летайте в Турцию”, “Если хочется к морю, то точно не Крым. Здесь россией и не пахнет”, “(Из-за поребрика пишет) Едь, дорогая, и не парься, а если те НИЩЕБРОДЫ, которые приезжих не любят, вонять из своих помоек будут, скажи: я разрешил”

12. Жизненное сообщение на севастопольском ватофоруме: “Сегодня подруга рассказала, типа услышанного. Недовольный по какому-то поводу местный бубнит под нос: "понаехали тут". В ответ: "это не мы понаехали, это вы ещё не все уехали". Ровно мои ощущения”

13. Дидываивали? Низабудим, нипрастим? Посмотрите на ужасающие фотографии, как в оккупированном россией Яны-Капу (Красноперекопске) “скорые” перевозят ветеранов Второй мировой и вышвыривают их из больницы

P.S. “Здесь россией и не пахнет”, — написала ватница, предложив собравшейся понаехать рашистке переехать не в Крым, а, например, в Краснодар. Согласен, пахнуть может розами, вкусно приготовленным блюдом, а вот в Крыму россией невыносимо смердит.