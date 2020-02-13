1. В крымском селе Раздольное умерла бывшая связная УПА, 96-летняя Теодозия Кобылянская, пережившая пытки и лагеря советского режима. Последние пять лет она снова жила в страхе, что за ней придут. Несмотря на почтенный возраст, Теодозия Кобылянская в 2004 году принимала активное участие в Симферополе во время Оранжевой революции.

2. Репрессии за инакомыслие: оккупанты в Ялте в лице “прокурора” запросили на судилище 6,5 лет лишения свободы для участника организации “Свидетели Иеговы” Артема Герасимова. Оккупанты считают, что Герасимов проводил религиозные богослужения, “осознавая общественную опасность этого”. Правозащитный центр “Мемориал” считает арестованных “Свидетелей Иеговы” политзаключенными

3. Ровно 4 года назад оккупанты ворвались в дом к крымскотатарскому правозащитнику Эмиру-Усеину Куку. В ноябре 2019 года он был приговорён к 12 годам колонии строгого режима. В годовщину ареста его супруга Мерьем написала открытое письмо.

4. Оккупанты освободили Зубкова и назначили ему ночной домашний арест. Зубков заявил: “Я свободен, спасибо! Решение судьи было полной неожиданностью, это провокация и правовой казус. Нельзя было человека вырывать из жизни и бросить в тюрьму к уголовникам”. Почему это нельзя было? Крымских татар, украинцев можно, а тебя нельзя? Кстати, до оккупации Зубков был действительно свободен и счастлив, а теперь “свободой” считает даже ночной домашний арест. Зато без бандер!

5. Председатель фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что пошел бы на возобновление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод российских войск на Донбассе. Прощупывают почву твари? Тем временем новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что поставки воды ни с кем не обсуждаются, а озвученное Арахамией “было его личным мнением”, и пообещал узнать, что именно тот имел ввиду

6. Оккупанты в лице т.н. “премьер-министра Крыма”, коллаборанта Юрия Гоцанюка сообщили, что ищут новые источники водоснабжения для Ялты и Симферополя, при этом снова добавили, что проблем с водой нет. А зачем тогда новые источники ищите? “Сейчас разрабатываются мероприятия по дополнительному источнику водозабора, который может обеспечить Симферополь и Ялту водой. Работа огромная ведется. Проблем с точки зрения водоподачи на территории всей Республики Крым нет совершенно”

7. “Психологические издевательства и вызов скорой на телекомпанию за последний год стали нормой”: пропагандоны лживой ТРК “Крым” АНОНИМНО пожаловались Гоблину на издевательства со стороны генерального продюсера канала Олега Крючкова, который, если помните, жадно ел торт в виде головы Трампа, которую сам разрезал, благодаря США за санкции. Пропагандоны скулят, что уже уволены сотни сотрудников, которые вынуждены были уехать из Крыма в Москву и Санкт-Петербург. Пропагандоны также сетуют, что “шокирующий процент крымских жителей, (якобы) пришедших на избирательные участки “Выборы-2019”, спровоцировал “недоверие к власти”. Ого, даже пропагандоны понимают, что перегибают палку своими липовыми цифрами? А за 2014 год и “97% ЗА” на оккупендуме не хотите извиниться, ублюдки?

8. Сбежали в оккупированный Крым из своих “маленьких швейцарий” и скулят, что россиюшка их по очередям таскает, аусвайсы зажимает: “Как увеличить прием граждан ЛНР и ДНР в Ялте для получения гражданства? Нас более 10 тысяч человек в маленькой Ялте, а по Большой Ялте в два раза больше. Прием ведет один человек, и тот ушел на больничный. Девочка, которая принимает заявления, в день может принять 5-7 человек. Я в очереди уже 4 месяца. Это может длиться годами”. Далее ваторылый Руслан Сорокин скулит (видимо, прям из очереди, где устраивают дежурство) и спрашивает, куда ему пожаловаться. Путину не пробовал?

9. Ватоголовый в Евпатории ждал совок. Совок пришел, и он ватоголовому не понравился: “В Крыму зимой очень холодно! Сегодня ночью -10 было, нет газа и у нас! Евпатория! Капец полный, 5 лет советской власти! Чем лучше стало? А ничем, хуже только. Цены такие — умножайте на 2 московские”

10. В окупованому Криму погасили ювілейну марку на честь Ялтинської конференції. Марка зі сраліним, зрозуміло. Вірною дорогою йдете, товариші! Продовжуйте. Наступна зупинка — Голодомор. Гібридний. Без води та медичної допомоги. А то вас занадто багато розвелося на військовій базі

11. В оккупированном Крыму цена на медицинские маски подскочила в 9 раз — с 2 рублей до 18, но в наличии их практически нет — все раскупили. Тем временем в россии цена на маску доходит уже до 150 рублей — путин топает своими кощеевыми ножками и требует разобраться

12. Капец, когда видишь эти обыски и квартиры, до потолка полные денег, у каждого чиновника в рф, понимаешь, насколько были безобидны украинские коррупционеры до оккупации… Вся россия — это какая-то мегаприступная группировка. Куда там всяким наркобаронам и т.п.

13. Сьогодні 2159-ий день поспіль в Криму на голови кримчан падають каменюки з неба.

P.S. В украинском сегменте соцсетей заметил очередную нездоровую тенденцию в свете воды и Крыма. Публикуют фотографии предателей Украины из числа крымчан и спрашивают: “Вы этим хотите воду дать?”. С таким же успехом можно опубликовать фотографии проукраинских жителей полуострова и ответить: “Нет, вот этим”… Не упрощайте ситуацию ради лайков и репостов. Не переводите войну россии против Украины в плоскость “внутреннего конфликта”, которым шестой год бредит российский зомбоящик. Оккупация Крыма — это военная агрессия россии против Украины. Обеспечивать Крым всем необходимым, согласно Женевской конвенции ООН, должна оккупирующая держава, которой является россия. Дать воду Крыму — это продлить его оккупацию. Дать воду Крыму — это увеличить в будущем количество политузников, пропавших без вести и убитых. Дать воду Крыму — это неминуемо дестабилизировать ситуацию по всей Украине. Дать воду Крыму — это предать патриотов Украины на полуострове и проявить свою слабость перед агрессором. Только деоккупация способна решить не только водную проблему, но и все остальные, которыми щедро одарила нас россия. Только деоккупация поставит точку в страданиях граждан Украины в Крыму, о которых якобы печется Арахамия и ему подобные… Перестаньте заигрывать с врагом! Враг уже много раз говорил, что водной проблемы в Крыму нет, что днепровская вода опасна и токсична для крымчан! Вот и позаботьтесь о гражданах Украины в Крыму — не давайте нам воду!

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!