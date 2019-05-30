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В ВМС нашли серьезный недостаток новейших "Кентавров"

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Десантно-штурмовые катера типа "Кентавр" показали в ходе испытаний несоответствие максимальной скорости заявленным техническими характеристиками показателям.

Об этом сообщается на странице "Флот Украины" в Facebook.

"После внесения изменений в конструкцию корпуса катера и его энергетической установки по результатам выхода в море было установлено, что общая шумность катера стала значительно меньше, сейчас даже находясь на ходовой рубке, можно говорить шепотом", – цитируют начальника управления кораблестроения Командование ВМС ВС Украины капитана 1 ранга Василия Радчука.

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Кентавр

Кентавр

Думская

Он также заявил, что максимальная скорость "Кентавров" оказалась неудовлетворительной. "Над этим будут работать заводчане, возможно внесут некоторые коррективы в параметры катера", – добавил Радчук.

Отметим, вскоре замечание на счет скорости со страницы в Facebook исчезло, однако информация сохранилась в истории изменений.

В ВМС нашли серьезный недостаток новейших "Кентавров"

Скриншот

Испытание катеров "Кентавр"

Испытание катеров "Кентавр"

Facebook Флот Украины

Испытание катеров "Кентавр"

Испытание катеров "Кентавр"

Facebook Флот Украины

Испытание катеров "Кентавр"

Испытание катеров "Кентавр"

Facebook Флот Украины

Испытание катеров "Кентавр"

Испытание катеров "Кентавр"

Facebook Флот Украины

Кроме того, в ВМС ВС похвастались преимуществом перед российскими аналогами.

"Мы детально изучили характеристики похожих десантно-амфибийных катерных платформ в мире, таких как шведский катер типа CombatBoat 90 и российский катер типа "Раптор". Так вот, наш катер значительно эффективнее в боевом отношении и имеет улучшенные мореходные особенности. Еще одной из проектных особенностей катера является большой десантный отсек, где можно разместить 32 военнослужащего с легким вооружением и всем боекомплектом", – пояснил Радчук.

Добавим, что в командовании ВМС ВС Украины уже подготовили план государственных испытаний десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр". Вскоре начнется его реализация.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля украинские морские пехотинцы спустили на воду десантно-штурмовые катера "Кентавр".

Ранее стало известно, что Военно-морские силы Украины в 2019 году получат два малых бронированных артиллерийских катера "Гюрза-М" и два десантно-штурмовых катера "Кентавр".

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Место
Украина
Теги
ВМС УкраиныВСУ
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Во-уёбище. И кильватер в чём ? У меня байдарка быстрей.
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леня зе
леня зе
ознакомиться бы вам с Древнегреческой мифологией,и открыть что есть Кентавр.наверное будэ дужэ кумедно,узнать тк.с .судьбу К.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Катер идёт негромко, но медленно!
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