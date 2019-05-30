В ВМС нашли серьезный недостаток новейших "Кентавров"

Десантно-штурмовые катера типа "Кентавр" показали в ходе испытаний несоответствие максимальной скорости заявленным техническими характеристиками показателям.

Об этом сообщается на странице "Флот Украины" в Facebook.

"После внесения изменений в конструкцию корпуса катера и его энергетической установки по результатам выхода в море было установлено, что общая шумность катера стала значительно меньше, сейчас даже находясь на ходовой рубке, можно говорить шепотом", – цитируют начальника управления кораблестроения Командование ВМС ВС Украины капитана 1 ранга Василия Радчука.

Кентавр Думская

Он также заявил, что максимальная скорость "Кентавров" оказалась неудовлетворительной. "Над этим будут работать заводчане, возможно внесут некоторые коррективы в параметры катера", – добавил Радчук.

Отметим, вскоре замечание на счет скорости со страницы в Facebook исчезло, однако информация сохранилась в истории изменений.

Скриншот

Испытание катеров "Кентавр" Facebook Флот Украины

Испытание катеров "Кентавр" Facebook Флот Украины

Испытание катеров "Кентавр" Facebook Флот Украины

Испытание катеров "Кентавр" Facebook Флот Украины

Кроме того, в ВМС ВС похвастались преимуществом перед российскими аналогами.

"Мы детально изучили характеристики похожих десантно-амфибийных катерных платформ в мире, таких как шведский катер типа CombatBoat 90 и российский катер типа "Раптор". Так вот, наш катер значительно эффективнее в боевом отношении и имеет улучшенные мореходные особенности. Еще одной из проектных особенностей катера является большой десантный отсек, где можно разместить 32 военнослужащего с легким вооружением и всем боекомплектом", – пояснил Радчук.

Добавим, что в командовании ВМС ВС Украины уже подготовили план государственных испытаний десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр". Вскоре начнется его реализация.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля украинские морские пехотинцы спустили на воду десантно-штурмовые катера "Кентавр".

Ранее стало известно, что Военно-морские силы Украины в 2019 году получат два малых бронированных артиллерийских катера "Гюрза-М" и два десантно-штурмовых катера "Кентавр".

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