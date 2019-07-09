"Научились жить без них": Порошенко рассказал, почему Россия ненавидит Украину

Украина никогда не позволит безнаказанно реализовывать на своих территориях имперские сценарии Кремля, что является главной причиной ненависти России к нашему государству.

Об этом лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Прямой", посвященном теме "Украина на распутье между ЕС и реваншем".

"Каждый раз, когда Россия идет на Украину, она просчитывается, не дожидаясь такого сопротивления. Так же было и в 2014 году", – напомнил Порошенко.

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Петр Порошенко в телеэфире "Прямого" Скрин видео

Он рассказал, что лидер РФ Владимир Путин ожидал, что его проекты Малороссии и оккупации Крыма будут благосклонно восприняты большей частью украинцев, но все произошло не так.

Порошенко также напомнил про Ахтема Чийгоза, лидера протестов против оккупационной власти в Крыму. "За массовое сопротивление российской оккупации Ахтем был заключен в тюрьму на долгие 3,5 года. Постоянно к нему подходили эфэсбэшники и предлагали – откажись от украинского паспорта, откажись от Украины. "Я Украину не продаю, потому что Украина – не продается!". Это и есть ответ", – подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что руководствуясь своей ненавистью россияне начали уничтожать крымских татар и убивать на Донбассе."3000 Украинский воинов отдали свои жизни и 10000 гражданских", – отметил Порошенко.

Несмотря на это, Украина научилась жить без России и идет в Европу. "Мы отказались от их газа. Мы выиграли суд против Газпрома в Стокгольме. Мы получили безвизовых в Европейский Союз – они усилили агрессию. Мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. Мы сняли российское ярмо с нашей церкви, мы получили признание мирового православия через Томос – ненависть зашкаливает", – подытожил пятый президент, назвав такое поведение агрессора "варварством и отсутствием цивилизации".

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам саммита Украина-ЕС, который состоялся 8 июля в Киеве, Порошенко отметил отсутствие в итоговом документе ключевых позиций развития дальнейшего сотрудничества Украины с европейскими партнерами.

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