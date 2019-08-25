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Начинка из бумаги: украинская сеть супермаркетов загремела в скандал

1.8т Читать материал на украинском

Украинская сеть супермаркетов "Сильпо" загремела в скандал с начинкой продуктов собственной линкейки.

В группе "Черный список, Винница" в Facebook пострадавший обнародовал фото колбасы из этого магазина, что вызвало гнев у пользователей.

Покупки (иллюстрация)

Покупки (иллюстрация)

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"Сильпо", город Винница. Зодчих 2. Торговая марка "Премия", колбаса Дрогобицкая, полукопченная. Вот такую неожиданную находку сегодня утром нашел в колбасе высшего сорта", – написал Александр Сафина.

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В частности, в колбасе он продемонстрировал кусок бумаги, который занимал прилично места в мясном продукте. Пользователи были в гневе, хотя подобная находка уже мало кого удивляет.

Начинка из бумаги: украинская сеть супермаркетов загремела в скандал

Каксообщал OBOZREVATEL. недавно в одном из алкогольных магазинов Киева продавец отказался обслуживать покупателей на украинском языке, что стало причиной скандала.

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Место
Украина Винница
Теги
продукты скандалы
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Уграинзьге продукты самый вкусный
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы всё сожрут! Главное, объяснить стаду, что от поедания такой "колбасы", рухнет Россия)))))))
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