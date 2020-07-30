В Волынский области в результате мощных ураганов, которые пронеслись регионом 29 июля, повредились десятки домов и повалились деревья. В некоторых районах области выпал град.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, больше из-за стихии пострадал Гороховский район. Ветер был настолько сильным, что сорвал крыши с трех жилых домов. Еще у около десятка зданий крыши частично повреждены – это частные дома, дом культуры, поликлиника, хозяйственная постройка психиатрического диспансера, здание районного суда и здание ремонтной мастерской.

На Волыни пронесся мощный ураган: опубликованы фото последствий Фото: ГСЧС

На Волыни пронесся мощный ураган: опубликованы фото последствий Фото: ГСЧС

На Волыни пронесся мощный ураган: опубликованы фото последствий Фото: ГСЧС

Также ветер обрывал линии электропередач, а град побил урожай местных жителей. Об этом рассказала заместитель председателя Гороховского РГА Вера Баландина, сообщает "Суспільне".

На Волыни пронесся мощный ураган: опубликованы фото последствий Фото: suspilne.media

На Волыни пронесся мощный ураган: опубликованы фото последствий Фото: suspilne.media

Также после удара стихии в Луцком и Гороховском районах спасателям пришлось убирать с дорог поваленные деревья.

На Волыни пронесся мощный ураган: опубликованы фото последствий Фото: gorohiv.rayon.in.ua

На Волыни пронесся мощный ураган: опубликованы фото последствий Фото: gorohiv.rayon.in.ua

На Волыни пронесся мощный ураган: опубликованы фото последствий Фото: gorohiv.rayon.in.ua

На Волыни пронесся мощный ураган: опубликованы фото последствий Фото: gorohiv.rayon.in.ua

На Волыни пронесся мощный ураган: опубликованы фото последствий Фото: gorohiv.rayon.in.ua

На Волыни пронесся мощный ураган: опубликованы фото последствий Фото: gorohiv.rayon.in.ua

На Волыни пронесся мощный ураган: опубликованы фото последствий Фото: gorohiv.rayon.in.ua

На Волыни пронесся мощный ураган: опубликованы фото последствий Фото: gorohiv.rayon.in.ua

На Волыни пронесся мощный ураган: опубликованы фото последствий Фото: gorohiv.rayon.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на индонезийском острове Сулавеси сильные ливни привели к масштабным наводнениям и оползням. Стихия унесла жизни по меньшей мере 36 человек, еще 16 считались пропавшими без вести.