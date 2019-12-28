На Украину надвигается снежная буря: дорожники предупредили о коллапсе

В отдельных регионах Украины в субботу, 28 декабря, ожидается ухудшение погодных условий.

По прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 28 декабря и ночью 29 декабря в западных, Житомирской и Винницкой областях умеренный, на Прикарпатье сильный снег (образование снежного покрова высотой 10-15 см, в Карпатах 20-30 см); порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.

Это может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, предупреждают в Укравтодоре.

Снег в Украине Иллюстрация

Как отмечается, покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое; в Закарпатской, Одесской, Черкасской областях местами автодороги заснеженные.

Утром в западных, северных, центральных и Одесской областях, где выпало от 2 до 5 см снега, на дорогах местами лежит снег, на востоке туман.

Снег также лежит на перевалочных участках дорог, в частности во Львовской области выпало до 10-15 см снега. Температура воздуха 1-5° С. Покрытие преимущественно мокрое, на Вышковском, Абранском, Торунском, Латирском перевалах местами заснеженное, на Ужоцком перевале снежная каша.

"Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения задействовано в работе 715 единиц техники и 1022 рабочих дорожных организаций", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в субботу, 28 декабря, в некоторых областях дождь сменится метелью или мокрым снегом.

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