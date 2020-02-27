Главная Новости
27 февраля • обновлено в 06:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На Украину надвигается новая буря: куда придется удар

2.1т
Читать материал на украинском

Погода в Украине в четверг, 27 февраля, опять значительно ухудшится из-за шквалов.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на синоптиков, ожидаются сильные порывы ветра. Так, в южных и восточных областях Украины их скорость будет достигать 15-20 метров в секунду. В связи с непогодой был объявлен первый уровень опасности.

Погода в Украине

Погода в Украине

"Слово и Дело"

По всей территории страны, кроме юго-востока, пройдет небольшой дождь, в Карпатах — с мокрым снегом.

Температура днем 4−9, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму 10−15 тепла.

В Карпатах днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура в течение суток 0−5 мороза.

В Киеве — небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5−10 м/с. Температура днем +5−7.

На Украину надвигается новая буря: куда придется удар

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие сутки Украину ждет пасмурная погода с кратковременными дождями. Зато температуры уже почти апрельские – воздух днем прогреется вплоть до +16 градусов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги