На Украину надвигается несколько мощных метеоударов: названы даты

На Украину надвигаются сразу шесть геомагнитных колебаний. Их следует ожидать как в начале февраля (1 и 2 числа), так и в средине (с 19 по 21 число), а также в конце месяца (22, 27 и 28 числа).

В январе же наблюдались четыре магнитных бури. Об этом написало издание Cosmopolitan.

Первый метеоудар ожидается 1 и 2 февраля. Буря будет не очень сильной, поэтому она скажется на состоянии здоровья только метеозависимых людей, при чем лишь в том случае, если те не будут соблюдать осторожность.

На Украину надвигается несколько мощных метеоударов

В середине месяца ожидается уже довольно сильный всплеск солнечной активности –магнитные бури накроют страну с 19 по 21 февраля. Такой удар ощутят абсолютно все.

Еще несколько бурь состоятся 22, 27 и 28 февраля. Их сила будет слабее, чем в прошлый раз. Поэтому эти всплески почувствуют не все люди.

Так, чтобы избежать негативного влияния бурь, специалисты советуют ограничить физическую активность, избегать вредной пищи и алкоголя, а также соблюдать водный режим, больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. А метеозависимые люди обязательно должны иметь при себе необходимые лекарства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий сообщил о том, что в 2020 году солнечная активность начнет возрастать.

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