Главная Новости
18 января • обновлено в 18:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На Украину надвигается несколько мощных метеоударов: названы даты

1.8т
Читать материал на украинском

На Украину надвигаются сразу шесть геомагнитных колебаний. Их следует ожидать как в начале февраля (1 и 2 числа), так и в средине (с 19 по 21 число), а также в конце месяца (22, 27 и 28 числа).

В январе же наблюдались четыре магнитных бури. Об этом написало издание Cosmopolitan.

Первый метеоудар ожидается 1 и 2 февраля. Буря будет не очень сильной, поэтому она скажется на состоянии здоровья только метеозависимых людей, при чем лишь в том случае, если те не будут соблюдать осторожность.

На Украину надвигается несколько мощных метеоударов

На Украину надвигается несколько мощных метеоударов

В середине месяца ожидается уже довольно сильный всплеск солнечной активности –магнитные бури накроют страну с 19 по 21 февраля. Такой удар ощутят абсолютно все.

Еще несколько бурь состоятся 22, 27 и 28 февраля. Их сила будет слабее, чем в прошлый раз. Поэтому эти всплески почувствуют не все люди.

Новости
На Солнце обнаружена странная структура: ученый оценил опасность

Так, чтобы избежать негативного влияния бурь, специалисты советуют ограничить физическую активность, избегать вредной пищи и алкоголя, а также соблюдать водный режим, больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. А метеозависимые люди обязательно должны иметь при себе необходимые лекарства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий сообщил о том, что в 2020 году солнечная активность начнет возрастать.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Яра Дорош
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги