На Львовщине церковники в разгар карантина устроили массовое шествие. Возмутительные фото

В городе Самбор Львовской области, несмотря на карантин, служители и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы устроили массовое шествие.

При этом многие из участников были без защитных масок. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Виктория Балицкая, опубликовав фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Где маски на участниках массового мероприятия? Где социальная дистанция? Где полиция, которая не способна удержать религиозные общины от нарушения карантина, но могла бы хоть заставить людей держать дистанцию и надеть маски?" – подчеркнула она.

В Самборе служители церкви и прихожане нарушили карантин Facebook/Виктория Балицкая

Судя по фото, некоторые участвовавшие в шествии, таки были в защитных масках, однако шли они достаточно плотной колонной.

Журналистка же возмутилась тому, что в Самборе, где по состоянию на 17 апреля зафиксировано 203 случая COVID-19, в том числе и 8 летальных, видимо, "законы Украины не действуют"

В Самборе служители церкви и прихожане нарушили карантин Facebook/Виктория Балицкая

В Самборе служители церкви и прихожане нарушили карантин Facebook/Виктория Балицкая

В Самборе служители церкви и прихожане нарушили карантин Facebook/Виктория Балицкая

В Самборе служители церкви и прихожане нарушили карантин Facebook/Виктория Балицкая

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) 12 апреля провели массовые богослужения и освящения вербы, несмотря на карантин, введенный в стране из-за распространение коронавируса.

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