"Это его месть!" Украина оказалась в центре международного скандала с "похищением" ребенка

Маленькую девочку Мишель-Андреа из украино-мексиканской семьи могут забрать у матери и отправить за океан, к ее отцу-иностранцу.

В феврале мать ребенка Яну Чистякову уже приглашали на разговор в управление юстиции Запорожской области. Ей предложили… добровольно передать дочь в другую страну.

Естественно, молодая женщина отказалась. Теперь представитель управления юстиции области настаивает на этом в суде.

Тем временем отец-мексиканец пишет заявления в полицию, а в квартиру, где находится ребенок, по вечерам наведывается участковый. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Показался хорошим человеком

Жительница Запорожья Яна Чистякова познакомилась с мексиканцем Карлосом Эдуардо Сото Тревино через брачное агентство года три назад. Не смотря на то, что мексиканец лет на 20 старше украинки, он сумел очаровать и саму Яну, и ее родителей.

Яна Чистякова Facebook Яны Чистяковой

"Он показался мне очень хорошим человеком. Приехал в Запорожье, мы с ним увиделись. Тогда у меня была работа, я занималась маникюром. Он пообещал мне, что в Мехико откроет салон. Все было прекрасно", – вспоминает в беседе с OBOZREVATEL Яна.

Забрав дочку от первого брака, Яна улетела в Мехико. Вскоре они с Карлосом поженились, и девушка забеременела.

В Мексику Яна летела за счастьем Facebook Яны Чистяковой

Яна в Мексике Facebook Яны Чистяковой

Но уже тогда в молодой семье начались первые разногласия. Ни о каком салоне в Мехико речь не шла, Карлос вообще запретил своей супруге работать.

Вскоре Яна забеременела Facebook Яны Чистяковой

"Я не могла работать. В чужой стране, с чужим языком я оказалась одна. Денег своих у меня не было. Если Карлос и выдавал мне 2-3 тысячи песо, то сразу же их и забирал: то ему нужно было на бензин, то расплатиться со строителями. И банковского счета у меня не было", – говорит Яна.

Не так посмотрела, не так улыбнулась – развод

Незадолго до рождения дочери Яна и вовсе узнала, что Карлос не совсем тот человек, каким хотел казаться. По словам женщины, выяснилось, что у него и раньше были девушки, которые потом от него сбегали.

Мексиканский муж Карлос Эдуардо Сото Тревино ТСН

"Меня предупредили, чтобы я была осторожна с этим человеком. Свою предыдущую жену он вроде просто вывез в другой город и оставил без средств к существованию. Но что я могла уже сделать. У нас часто возникали недомолвки. Не так посмотрела, не так улыбнулась, высказала свое мнение – Карлос тут же заявлял, что на следующий день разведется со мной. Я очень боялась, в панике звонила его сестре. Так мы и общались через сестру или через его маму. Как-то мне сестра пояснила, почему он так себя ведет. Он копия своего отца, тот также в страхе держал семью. Он был бизнесменом, депутатом, оперным певцом", – рассказывает Яна.

Яна в Мексике на детском празднике Facebook Яны Чистяковой

У пары родилась прекрасная дочь Андреа-Мишель, но и с ее появлением в семье ничего не изменилось. Когда малышке было пять месяцев, Яна узнала, что ее мама больна раком, причем болезнь была запущена, уже четвертая степень.

Андреа-Мишель родилась в Мексике Facebook Яны Чистяковой

"Конечно, я переживала. Я предложила Карлосу съездить в Украину, увидеть маму, показать ей дочку. Он был не против, сам купил нам билеты и полетел вместе с нами. Это было в середине июня прошлого года. Я в Мексике оставила все свои вещи, инструменты, с которыми хотела работать. Никакого похищения или побега с дочерью не было. Мы прилетели сюда все вместе", – пояснила Яна.

Яна с детьми и мужем вернулась в Украину в июне прошлого года Facebook Яны Чистяковой

Привез в Украину и пропал

Через несколько дней после того, как семья прилетела в Украину, Карлос уехал. По словам Яны, он сказал, что уехал по делам. И пропал на несколько месяцев.

"Мне пришлось его разыскивать через посольство Мексики в Украине. Я написала им письмо, и буквально через два дня, в сентябре, он появился. Спрашиваю, Карлос, так где ты был? Хотя я уже знала, что он был в Одессе, но у нас с дочкой даже не появлялся. Он говорит, с депутатами встречался. Но это неправда!" – уверена Яна.

По словам женщины, мексиканский муж не давал им денег. Раз только оплатил химиотерапию маме и подарил 100 долларов дочери. И то, только после того, как Яна его умоляла.

Уже больше года Яна с детьми живет в Украине Facebook Яны Чистяковой

Потом Карлос снова исчез, снова надолго. Когда терпение Яны лопнуло, в ноябре она подала на развод и получение алиментов – по тысяче долларов в месяц. Мексиканец же в свою очередь обратился в министерство юстиции Мексики с требованием вернуть ему маленькую дочку. Якобы ее незаконно вывезли в Украину, но вспомнил он об этом почему-то только через четыре месяца. При этом он сослался на Гаагскую конвенцию 1980 года.

Вызвали в управление юстиции и предложили отдать дочь отцу

"Это просто его месть. Как я могла незаконно вывезти дочь, если мы летели вместе с ним! Начались судебные разбирательства. Он в судах говорит неправду, что якобы я не даю ему видеться с ребенком. Я умоляла его, призывала, чтобы он увиделся с дочерью. Мы с ней лежали в больнице, я просила его помочь, он ничего не сделал. Фактически я год сама воспитываю и обеспечиваю ребенка", – рассказывает Яна.

Мексиканская сказка очень быстро превратилась в реальность Facebook Яны Чистяковой

А в феврале Яну вызвали в управление юстиции Запорожской области и предложили добровольно отдать дочь отцу в Мексику.

Мексиканская сказка очень быстро превратилась в реальность Facebook Яны Чистяковой

"Конечно, я отказалась, мы с адвокатом предоставили им массу доказательств. Но теперь на судебных заседаниях представитель нашей юстиции заявляет, что Украина не должна опозориться перед всем миром, поэтому я должна отдать ребенка в Мексику! Причем очень быстро, в сжатые сроки. Да, ребенок родился в Мексике, но там дочь прожила всего пять месяцев и уже год живет в Украине. У нее есть украинское гражданство и паспорт. Почему управление юстиции Запорожской области вдруг встало на сторону иностранца, а не защищает права украинских граждан?!" – возмущается Яна.

Она говорит, что у супруга дружеские отношения с политиками в Мексике, влияние в судах, поэтому возвращение в чужую страну для нее может закончиться плохо.

"Надеяться на справедливость там я не могу. Он легко сможет изолировать меня от дочери. Он даже тут умудряется оказывать влияние", – плачет девушка.

Теперь Яна боится возвращаться в Мексику Facebook Яны Чистяковой

Например, на днях поздно вечером в квартиру, где живет Яна с дочкой, начали звонить. Оказалось, что это пришел участковый.

"Он бесконечно звонил мне, соседям. Мы перепугались, думали, снова Карлос что-то устроил. Оказалось, мой супруг обратился в полицию, сказал, что я хочу покинуть Запорожье с дочерью. И полицейский тут же пришел с проверкой, сфотографировал меня с дочерью, не объяснил, на основании чего в десять вечера он врывается в квартиру. После этого мне с трудом удалось успокоить маленькую дочку", – говорит женщина.

В квартиру, где живет Яна с детьми, поздно вечером наведался участковый Facebook Яны Чистяковой

Яна с дочерью в Украину прибыли законно

По словам адвоката женщины Андрея Барышникова, мексиканский гражданин воспользовался Гаагской конвенцией от 1980 года по противодействию похищению детей.

"Эта конвенция предусматривает, что если ребенок незаконно перемещен или незаконно удерживается на территории другой страны, то есть механизм о возврате его на место постоянного жительства. Возврат осуществляет Министерство юстиции. Карлос обратился у себя в Мексике в местный Минюст, тот в свою очередь передал дело Министерству юстиции Украины, а те – в свое территориальное подразделение в Запорожье. Получается, что теперь наш украинский государственный орган представляет интересы гражданина Мексики", – пояснил OBOZREVATEL адвокат.

После того, как управление юстиции в Запорожской области предложило Яне добровольно отдать дочь в Мексику, женщина с адвокатом подали возражение и предоставили свои доказательства.

Facebook Яны Чистяковой

"Во-первых, Яна с дочерью в Украину прибыли законно. У нее действительно тяжело больна мама. Никто дочь не похищал. Во-вторых, моя подзащитная не блокировала встречи отца с дочерью. Сейчас украинский суд постановил, что отец может видеться с дочкой каждый день по два часа", – говорит адвокат.

"Он за все это время всего лишь несколько раз видел дочь. Хотя я призывала его к общению. Теперь он приходит, сидит с ней в песочнице и тут же мне говорит: "Ты блокируешь мне встречу с ребенком". Как же я тебе мешаю, если ты рядом с ней сидишь?" – удивляется женщина.

Ей приходится снимать на видео встречи Карлоса с ребенком, чтобы предоставить свои доказательства суду.

Facebook Яны Чистяковой

Теперь в суде интересы мексиканца защищает не адвокат, а представитель Запорожского областного управления юстиции.

"Я понимаю, что это работа этой сотрудницы. Но она очень яростно отстаивает интересы Карлоса. Она так и говорит, что мол Украина не должна ударить в грязь лицом и нужно вернуть девочку в Мексику. Почему она не учитывает интересы украинских граждан, мне не понятно. Адвокат уже несколько раз пытался дать отвод этой чиновнице, но суд ее оставляет", – рассказывает Яна.

"Всего лишь исполняем конвенцию"

Мы связались с самим Карлосом Эдуардо Сото Тревино и предложили ему прокомментировать ситуацию. Однако он не ответил на наши вопросы.

Его адвокат Максим Жданов, который помогает ему в криминальных делах в полиции, поясняет ситуацию так:

"Вышла женщина замуж, родила ребенка в Мексике. После этого говорит мужу, давай съездим в гости к маме. Они выезжают, и она тут остается. И без его согласия получает украинское гражданство на ребенка. У него есть переписка, где она требует у него квартиру, машину. И только в обмен на это разрешит видеться с ребенком. Он обращался в полицию, чтобы она позволила ему видеться с ребенком. Он миролюбивый, воспитанный человек. Он говорит, что хочет общаться с ней, с ее родителями, хочет понять, разобраться во всем. У него это поздний и единственный ребенок, поэтому он так переживает. Он бросил все дела, летает в Мексику раз в месяц, а тут ходит по судам. Он содержал ее, ее дочь от первого брака, помогал ее маме с лечением".

Карлос считает, что у него ребенка украли ТСН

В территориальном управлении юстиции Запорожской области говорят, что лишь выполняем порядок исполнения международной конвенции о похищении детей, который Украина ратифицировала, взяв на себя определенные обязанности.

Ребенок в посольстве спал на полу

Уже не раз возникали ситуации, когда мужья-иностранцы пытались отнять ребенка у украинских жен.

В последний раз это произошло в начале мая с Анастасией Монгенсен, жительницей Запорожья, которая была замужем за датчанином. Неизвестные напали на бабушку, когда она гуляла с малышом, выхватили ребенка и увезли. Сам датчанин заперся в посольстве Дании в Киеве и десять дней не выпускал сына оттуда. В ситуацию пришлось вмешиваться нашему МИДу.

Анастасия Монгенсен под посольством Дании в Киеве

Мама с бабушкой поселились возле датского посольства, повесили плакат и требовали вернуть мальчика.

Адвокат Анастасии Жанна Светличная рассказывает, что эта история пока еще не закончилась.

Анастасия ночевала в машине у посольства

"После того как все-таки ребенка нам отдали, выяснилось, что мальчик в посольстве находился в ужасных условиях, он спал на полу, где ему накидали каких-то одеял. Он заболел, у него была высокая температура еще там, и это подтвердили врачи. А сейчас у ребенка психологическая травма. По словам мамы, он постоянно прячется в какие-то коробочки и ни на шаг не отходит от нее. Муж-датчанин продолжает настаивать на том, чтобы сын жил с ним. От этого зависят социальные выплаты в Дании, и ему нужно, чтобы ребенок находился там", – поясняет OBOZREVATEL Жанна Светличная.

Десять дней маленький Даниэль спал на полу в посольстве

Наши законы не защищают украинских граждан

Что касается ситуации с маленькой Мишель-Андреа, то, по мнению адвоката, у мужа-мексиканца нет доказательств того, что девочка была похищена и вывезена в Украину незаконно.

"Он не обратился сразу в полицию, не заявил об этом. Хотя ситуация, конечно, сложная. У нас не достаточно законов, которые могли бы в таких случаях защищать интересы украинских граждан. Законы эти нужно разрабатывать. Только когда происходит какой-то резонанс, тогда решается вопрос одной семьи. Но в целом – нет. Наша служба по делам детей бездействует. Они говорят, что папа и мама имеют равные права и на этом умывают руки. Как это было в случае с Анастасией Могенсен. Нужно садиться вместе с общественными организациями, которые защищают права матерей, и разрабатывать стратегию защиты, а также нужна помощь правительства", – считает адвокат.

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