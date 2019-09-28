Мама знала: в Черновцах родилась девочка с двумя головами

В Черновцах в ночь на 28 сентября родились сиамские близнецы. Девочки имеют одно тело и две головы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач роддома №2 Альберт Курицын.

Уточняется, что у роженицы – жительницы Черновицкой области – это была первая беременность. По словам медика, сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.

Ручка новорожденного Открытка

"Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности", – рассказал он.

Сообщается, что женщина готовилась к родам в Киеве, но они начались преждевременно в 33 недели и ей пришлось рожать в Черновцах.

При этом врач отметил, что подобные случаи являются редкостью не только для Украины, но и для мира.

"Хотя я давно работаю, мне не приходилось встречаться с такой патологией", – рассказал Курицын.

Он также сообщил, что сейчас сиамские близнецы находятся в роддоме и готовятся к перевозке в детскую больницу

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