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28 сентября • обновлено в 21:56
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Мама знала: в Черновцах родилась девочка с двумя головами

8.1т Читать материал на украинском

В Черновцах в ночь на 28 сентября родились сиамские близнецы. Девочки имеют одно тело и две головы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач роддома №2 Альберт Курицын.

Уточняется, что у роженицы – жительницы Черновицкой области – это была первая беременность. По словам медика, сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.

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Ручка новорожденного

Ручка новорожденного

Открытка

"Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности", – рассказал он.

Сообщается, что женщина готовилась к родам в Киеве, но они начались преждевременно в 33 недели и ей пришлось рожать в Черновцах.

При этом врач отметил, что подобные случаи являются редкостью не только для Украины, но и для мира.

"Хотя я давно работаю, мне не приходилось встречаться с такой патологией", – рассказал Курицын.

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Он также сообщил, что сейчас сиамские близнецы находятся в роддоме и готовятся к перевозке в детскую больницу

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Индии родилась "трехглавая" девочка, которая страдает редкой болезнью – энцефалоцеле.

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Место
Украина Черновцы
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
рождение новой нации-украинец 2.0
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Зачем рожать такое и сама мучиться и их мучать
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