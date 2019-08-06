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"Люди в ужасе!" Кернес заявил о наркоэпидемии в Харькове

1.6т Читать материал на украинском

Мэр Харькова Геннадий Кернес забил тревогу из-за того, что город заполонили наркоманы и распространители запрещенных веществ.

О катастрофической ситуации он написал на своей странице в Facebook, подчеркнув, что происходящее повергает в шок и панику горожан.

"Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего. Эта тема поднимается первой на встречах, приемах, в личке соцсетей люди пишут сотни адресов "закладок", где идет настоящий трафик, независимо, центр это или окраина, заборы в адресах, наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь", – рассказал городской голова Харькова.

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Геннадий Кернес

Геннадий Кернес

"Антикор"

Также он выразил беспокойство в связи с тем, что правоохранители не справляются с этой проблемой. Мэр призвал Главное управление Национальной полиции Харьковской области отреагировать на требование харьковчан и прекратить наркобеспредел в городею.

"Зная реальность, предлагаю здесь и сейчас начинать объединяться, чтоб уберечь детей и не упустить город. Все инициативы, идеи, как бороться, предложения от общественных организаций, молодежных групп – пишите мне, оставляйте контакты. Защитим Харьков вместе", – резюмировал Кернес.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области действовала масштабная нарколаборатория транснациональной преступной группировки "Химпром". Ежемесячно в ней изготавливали более 200 кг наркотиков, которые потом продавали за криптовалюту в интернете.

11 июля стало известно, что основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass Амос Дов Сильвер, задержанный в Киеве весной 2019 года, вышел из СИЗО.

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Читайте все новости по теме "наркотрафик" на OBOZREVATEL.

Тема
наркотрафик
Персона
Геннадий Кернес
Место
Украина Харьков
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филипп филипыч
филипп филипыч
если не можешь победить - возглавь) да, гена?
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
И ...ПОСТАВИТЬ ВОЛКА СТОРОЖИТЬ ОТАРУ!
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