"Лучше с безвизом, чем с комендантским часом": Цимбалюк ярко затроллил оккупантов "Л/ДНР"

Жители свободной Украины не оставят борьбу за свою независимость. Ведь они могут сравнить качество жизни в демократической стране и в анклавах террористов на Донбассе, где люди живут как заложники.

Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он также подчеркнул, что Россия всячески пытается помешать движению Украины вперед. Один из способов — это попытка манипуляции сознанием наших граждан во время избирательного процесса.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"У нас выбора нет. Защищать свою страну придется. Ведь жить с безвизом намного лучше, чем с комендантским часом, который устраивают российские захватчики. И да, всех поздравляю, что Кремль начал лепить хунту Зеленского, не дожидаясь окончания избирательной кампании", — с сарказмом отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк взорвал российское телевидение мощной речью. Он дал понять российским оккупантам, что им не на что рассчитывать в войне против Украины, поскольку наша страна не сдастся агрессору. Кроме того, он разгромил их веру в то, что Путин когда-либо сможет победить на выборах в Украине.

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