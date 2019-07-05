"Льется дер*мо!" Ярый фанат "русского мира" признал провал Путина в Крыму

На одном из пляжей Коктебеля в аннексированном Крыму забил фонтан из нечистот, что наглядно продемонстрировало провал политики пророссийских властей на полуострове.

Об этом написал в своем блоге для "Эхо Москвы" ярый фанат аннексии Крыма блогер Александр Горный (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Это точно была не нефть. Это было дер*мо. Люди в панике бежали с пляжа, но некоторые снимали", – поделился он подробностями. По словам блогера, на следующий день на том же месте уже активно купались дети.

Фонтан из нечистот в Крыму Скриншот из видео

"Местным чиновникам глубоко наплевать на эту проблему, они готовятся к осенним выборам в Госсовет Крыма и на местах", – отметил Горный.

Он рассказал, что все годы аннексии полуострова для Крыма проблемы с канализацией были острым вопросом, однако никто не был заинтересован в его решении.

"Местные князьки-единороссы на этой теме поднимали и поднимают очень приличные деньги и не хотят отказываться от этой темы, дожимая старые очистные сооружения, которыми они владеют и которые совершенно не справляются. Для этих царьков строительство новых очистных смерти подобно. Аксёнов пять лет обещает эту проблему решить и результат нулевой", – возмутился блогер.

По его мнению, все происходящее в Феодосийском регионе, куда входит Коктебель, свидетельствует о провале лично президента России Владимира Путина.

"Крым для Путина – особая история. Хотел сделать витрину, а из витрины льётся дер*мо", – подытожил Горный.

Горный признал провал Путина в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уроженка Донецка Ирина Пучкова, которая сейчас проживает в России, публично раскритиковала страну-агрессора после поездки в аннексированный Крым.

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