Кто и для чего в СССР носил кепку из газеты: главное предназначение

В СССР очень распространенными были кепки из газет. При этом популярности им придавала совсем не мода.

Как поясняют пользователи сети, основным предназначением такого незатейливого головного убора служила защитная функция.

Отмечается, что по моделям кепки с газеты в Союзе были разными – треуголка, пилотка, с козырьком.

Так, в советские времена такие головные уборы люди часто одевали, например, на пляж, дачу или огород – пытаясь таким образом уберечь голову от солнечного удара. Подобной "каско" пользовались и во время ремонта в квартире.

Кепка з газети как в СРСР Фото Юрия Бадерного

"Это было удобное и быстрое решение проблемы уберечь свою голову", – отмечают пользователи сети.

Сделать такой головной убор было не сложно (You-Tobe "Барахолка назад в СССР")

Кепка из газеты имела защитную функцию Фото Юрия Бадерного

Кепка с газеты (hveselyi-krestik.ru)

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о вещях времен СССР, на которых сейчас можно неплохо заработать. Среди них есть и газеты.