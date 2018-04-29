Крым - это Украина: Порошенко отметил столетие военно-морского флота

Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что 29 апреля отмечается столетие создания военно-морского флота Украины.

По словам главы государства, создание военно-морских сил Украины в свое время помогло повалить большевистский режим в Крыму. Об этом идет речь в записи на странице Порошенко в социальной сети Facebook.

"29 апреля 1918 над подавляющим большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг.

Провозглашение создания военно-морских сил Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на Черноморском флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму", - сказано в сообщении.

Также в конце президент добавил хештег "Крым - это Украина".

Как сообщал "Обозреватель", в России угрожают потопить украинский флот.