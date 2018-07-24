По Усику я могу сказать только одно: для того, кто ходит по морю без карты, не бывает попутного ветра.
Каждый раз, когда случается какое-то неоднозначное событие - например, украинец побил россиянина, но в Москве, завоевал лавры одного из лучших боксеров в истории, но в тот момент, когда в той же стране от голода помирает Сенцов, мы решаем, зрада это или перемога?
Плюнем ли мы хором в этого филина или поднимем его на пъедестал? Или будем делать это одновременно?
Как к нему теперь относиться?
В это же время россияне решают другую задачу: как использовать произошедшее себе на пользу. И используют.
Это как в некоторых карточных играх. Новичок пытается понять, повезло ли ему на раздаче или не повезло, тогда как персонаж с чуть большим опытом занят не этим, а размышлениями, как играть с тем, что есть на руках.
Угадайте с двух раз, чей подход в итоге ведет к выигрышу?
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