По Усику я могу сказать только одно: для того, кто ходит по морю без карты, не бывает попутного ветра.

Каждый раз, когда случается какое-то неоднозначное событие - например, украинец побил россиянина, но в Москве, завоевал лавры одного из лучших боксеров в истории, но в тот момент, когда в той же стране от голода помирает Сенцов, мы решаем, зрада это или перемога?

Плюнем ли мы хором в этого филина или поднимем его на пъедестал? Или будем делать это одновременно?

Как к нему теперь относиться?

Новости Чи заслужив Усік Героя України

В это же время россияне решают другую задачу: как использовать произошедшее себе на пользу. И используют.

Это как в некоторых карточных играх. Новичок пытается понять, повезло ли ему на раздаче или не повезло, тогда как персонаж с чуть большим опытом занят не этим, а размышлениями, как играть с тем, что есть на руках.

Угадайте с двух раз, чей подход в итоге ведет к выигрышу?