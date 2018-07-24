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Виктор Трегубов
Виктор Трегубов
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Когда украинец бьет россиянина в Москве, Кремль решает другую задачу

4.7т

По Усику я могу сказать только одно: для того, кто ходит по морю без карты, не бывает попутного ветра.

Каждый раз, когда случается какое-то неоднозначное событие - например, украинец побил россиянина, но в Москве, завоевал лавры одного из лучших боксеров в истории, но в тот момент, когда в той же стране от голода помирает Сенцов, мы решаем, зрада это или перемога?

Плюнем ли мы хором в этого филина или поднимем его на пъедестал? Или будем делать это одновременно?

Как к нему теперь относиться?

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В это же время россияне решают другую задачу: как использовать произошедшее себе на пользу. И используют.

Это как в некоторых карточных играх. Новичок пытается понять, повезло ли ему на раздаче или не повезло, тогда как персонаж с чуть большим опытом занят не этим, а размышлениями, как играть с тем, что есть на руках.

Угадайте с двух раз, чей подход в итоге ведет к выигрышу?

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Автор
Виктор ТрегубовВиктор Трегубов
Персона
Александр Усик
Источник
Источник:Facebook Виктора Трегубова
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
Все эти "блогеры" просто выполняют политический заказ - повышение агрессии нации. А вы(украинцы) это жрете, как блины с лопаты
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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
Морисян Евгений, а ради чего ты тут? Бабки нужны?
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Русский Солдат
Русский Солдат
Бедные хохлы. Зрадофилы. Вот так спортивная перемога превратилась в политическую зраду.
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