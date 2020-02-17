Как выжить в авиакатастрофе: попавшие в беду пассажиры дали советы

Пассажиры, которые выжили в авиакатастрофах, рассказали о своем спасении.

Они посоветовали, как следует вести себя в случае крушения самолета. Монологи пострадавших записало британское издание The Sun.

Эрвин Тумири, выживший в авиакатастрофе в горах Колумбии в 2016 году, вел себя спокойно: он принял позу эмбриона и поставил между ног сумку, в то время как остальные пассажиры встали со своих мест и начали кричать.

Эрвин Тумири thesun.co.uk

Джоани Фетерс, которая выжила при столкновении двух самолетов в Испании в 1977 году, наоборот, не стала дожидаться помощи и выбежала из самолета до прибытия экстренных служб.

"Я просто не хотела сгореть, как все погибшие пассажиры. Они не дождались помощи — сдетонировало топливо", — рассказала она.

В той авиакатастрофе погибли 583 человека.

Джоани Фетерс thesun.co.uk

Джулиана Кепке, которой удалось спастись при крушении самолета в джунглях Амазонки в 1971-м, считает, что выжила благодаря пристегнутому ремню безопасности.

Джулиана Кепке thesun.co.uk

Аптон Ренберг, ставший одним из 184 выживших при крушении самолета в Айове (США) в 1989 году, рассказал, что когда все вокруг начало гореть, он накинул на голову одеяло, способное уберечь от ожогов топливом или горящим маслом. С тех пор он летает только в одежде с капюшоном.

Аптон Ренберг thesun.co.uk

Также, один из пассажиров авиалайнера Airbus A320, совершившего "чудо на Гудзоне" в 2009 году, поделился, что трижды прокручивал у себя в голове инструкцию безопасности. Он обратил внимание на то, что перед полетом всегда нужно читать правила эвакуации из самолета.

Аварийная посадка A320 на Гудзон произошла 15 января 2009 года. Авиалайнер Airbus A320 авиакомпании US Airways вылетел из аэропорта Ла Гуардия в Нью-Йорке, через полторы минуты после взлета столкнулся со стаей птиц, в результате чего самолет лишился обоих двигателей. Пилот посадил самолет на воду реки Гудзон в Нью-Йорке. Все находившиеся на борту 155 человек выжили, 83 человека получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые безопасные места в самолете. Находясь там, есть большая вероятность выжить в авиакатастрофе.

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