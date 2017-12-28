Как не стать жертвой обмана: появилась инструкция по распознанию фейков в интернете

В сеть попало видео с инструкцией по распознаванию в интернете фейковых фотографий.

Видео опубликовало в Twitter издание DW.

В качестве примера был взят знаменитый поддельный снимок с саммита G20, который распространил в соцсетях кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. На снимке мировые лидеры окружили президента РФ Владимира Путина, словно ждут его важного решения.

"Ого, Путина слушают ведущие мировые политики?! Вот это фото! Не может быть!" Если вам в голову полезли такие мысли, то лучше проверить, не фейк ли это", - пишет издание.

"Ого, Путина слушают ведущие мировые политики?! Вот это фото! Не может быть!" Если вам в голову полезли такие мысли, то лучше проверить, не фейк ли это. Инструкция от DW, как распознать поддельные фотографии. Обязательно поделитесь с друзьями, чтобы не попадаться на обман pic.twitter.com/GxJb4jeVKf — DW (на русском) (@dw_russian) 27 грудня 2017 р.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российское телевидение отличилось новым фейком о "зверствах Правого сектора" на Донбассе.