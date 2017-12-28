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Как не стать жертвой обмана: появилась инструкция по распознанию фейков в интернете

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В сеть попало видео с инструкцией по распознаванию в интернете фейковых фотографий.

Видео опубликовало в Twitter издание DW.

В качестве примера был взят знаменитый поддельный снимок с саммита G20, который распространил в соцсетях кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. На снимке мировые лидеры окружили президента РФ Владимира Путина, словно ждут его важного решения.

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"Ого, Путина слушают ведущие мировые политики?! Вот это фото! Не может быть!" Если вам в голову полезли такие мысли, то лучше проверить, не фейк ли это", - пишет издание.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российское телевидение отличилось новым фейком о "зверствах Правого сектора" на Донбассе.

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Темы
Фейки российских СМИроссийская пропаганда
Место
Украина
Объект
интернет
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