"Как камни с неба": сеть шокировали космические цены в Крыму

В Крыму в очередной раз взлетели цены на продукты питания. В этот раз дороговизной удивила клубника.

Подтверждающие фото опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. "Севастополь. Крымская парниковая клубничка по 850 рублей (около 353 грн – Ред.). Кому? Зачем?" – в недоумении написала она.

Так, на снимках с местного рынка видно, что помимо дорогой клубники, крымчанам также предлагают купить другие овощи по ценам 220-270 рублей.

twitter.com/KrimRt

Пользователи бурно отреагировали на скачок цен на полуострове.

"Цены, как камни с неба", "Нищие уже здесь! Она им не нужна. Они уже местные. А богатого курортника уже нет пять лет", – отметили в комментариях.

Украинцы также поделились своими наблюдениями. В разных городах та же клубника колеблется в цене от 100 до 200 грн.

Севастополь

Крымская парниковая клубничка по 850 рублей

кому?

зачем? pic.twitter.com/CUfYCi2JUC — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму всполошились из-за рекордно дорогих помидоров.

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