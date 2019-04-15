"Как камни с неба": сеть шокировали космические цены в Крыму

В Крыму в очередной раз взлетели цены на продукты питания. В этот раз дороговизной удивила клубника.
Подтверждающие фото опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. "Севастополь. Крымская парниковая клубничка по 850 рублей (около 353 грн – Ред.). Кому? Зачем?" – в недоумении написала она.
Так, на снимках с местного рынка видно, что помимо дорогой клубники, крымчанам также предлагают купить другие овощи по ценам 220-270 рублей.
twitter.com/KrimRt
Пользователи бурно отреагировали на скачок цен на полуострове.
"Цены, как камни с неба", "Нищие уже здесь! Она им не нужна. Они уже местные. А богатого курортника уже нет пять лет", – отметили в комментариях.
Украинцы также поделились своими наблюдениями. В разных городах та же клубника колеблется в цене от 100 до 200 грн.
Севастополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 апреля 2019 г.
Крымская парниковая клубничка по 850 рублей
кому?
зачем? pic.twitter.com/CUfYCi2JUC
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму всполошились из-за рекордно дорогих помидоров.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.