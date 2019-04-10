Идут заморозки! В Украине резко ухудшится погода

Погода в Украине в четверг, 11 апреля изменится в худшую сторону – страну накроют дожди.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что выпадать осадки будут неравномерно, периодически, однако практически повсеместно по всей территории страны.

"На Юге, в Центре и на Востоке вероятные грозы", – подчеркнула она.

Диденко предупредила, что температура воздуха в западных областях будет холоднее, + 8 + 13 градусов. На севере Украины ожидается + 11 + 16 градусов. При этом в южной части, в центральных областях и на Востоке + 16 + 22 градуса.

"По предварительным прогнозам, в первой половине следующей недели на Западе и Севере Украины местами возможны заморозки. Сроки и районы буду уточнять. Планируйте, работайте, ловите солнышко и дышите замечательными весенними дождями", – рассказала синоптик.

В Киеве по прогнозу будет влажно с переменным дождем. Температура воздуха ночью 6 + 9 градусов, днем ​​+12 + 14 градусов.

Прогноз погоды Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пройдут первые грозы.

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